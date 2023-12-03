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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - Докса Катокопиас
АПОЭЛ - Докса Катокопиас: обзор матча 03 декабря 2023
АПОЭЛ
03.12.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
5 : 0
Завершен
Докса Катокопиас
16'
Х. Анхель Креспо
56'
Л. Вильяфаньес
70'
А. Донис
77'
А. Донис
90+4'
Г. Квилитая
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Докса Катокопиас
ГОЛ! 5:0!
Г. Квилитая
90'
+4
Замена
М. Сушич
️️️️
Х. Анхель Креспо
83'
78'
Замена
С. Ямбере
️️️️
В. Сиелис
ГОЛ! 4:0!
А. Донис
77'
ГОЛ! 3:0!
А. Донис
70'
69'
Замена
B. Sadik
️️️️
N. Trujić
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Д. Ндонгала
69'
Замена
Г. Квилитая
️️️️
T.
69'
Желтая карточка
Р. Петрович
67'
Замена
А. Донис
️️️️
Маркиньос
60'
ГОЛ! 2:0!
Л. Вильяфаньес
56'
55'
Желтая карточка
B. Alceus
48'
Желтая карточка
Д. Велкоски
46'
Замена
B. Alceus
️️️️
B. Dja DjÃ©djÃ©
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
К. Сарфо
46'
39'
Желтая карточка
A. Nabi
ГОЛ! 1:0!
Х. Анхель Креспо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
8
Далсью
ЦП
7
Tomane
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
28
Marios Stylianou
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
АПОЭЛ
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
8
Душко Трайчевски
ОП
27
Гессума Фофана
ЦП
21
Bryan Alceus
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
3-1-3-1-2
27
Белец
15
Креспо
6
Жефте
29
Чебаке
3
Петрович
44
Сарфо
70
Костадинов
8
Далсью
10
Маркиньос
77
Ндонгала
7
3-2-1-4
1
Шишковски
23
Антониадес
4
Сиелис
35
Велкоски
32
Кириаку
28
97
88
Асанте
10
7
39
15
Креспо
16
Сушич
16
Сушич
15
Креспо
44
Сарфо
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
10
Маркиньос
22
Донис
22
Донис
10
Маркиньос
77
Ндонгала
9
Эдуарду
9
Эдуарду
77
Ндонгала
7
9
Квилитая
9
Квилитая
7
4
Сиелис
4
Ямбере
4
Ямбере
4
Сиелис
97
21
21
97
7
9
9
7
Остались в запасе
АПОЭЛ
Докса Катокопиас
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
Главный тренер
Маринос Узунидис
25
Хараламбос Кириаку
ОП
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
8
Душко Трайчевски
ОП
27
Гессума Фофана
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
Остались в запасе
25
Хараламбос Кириаку
ОП
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
8
Душко Трайчевски
ОП
27
Гессума Фофана
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча АПОЭЛ - Докса Катокопиас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Christodoulou, Cyprus
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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