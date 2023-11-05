Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - Кармиотисса
АЕЛ - Кармиотисса: обзор матча 05 ноября 2023
АЕЛ
05.11.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
2 : 1
Завершен
Кармиотисса
28'
D. Malone (АГ)
42'
П. Филипович
88'
А. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - Кармиотисса
Замена
E. Andreou
️️️️
С. Срнич
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Л. Ньюпорт
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Думбия
Замена
А. Макрис
️️️️
Ф. Черных
66'
Замена
G. Marsh
️️️️
Э. Хенти
66'
62'
Замена
A. Katsantonis
️️️️
K. Rossi
Замена
Д. Морси
️️️️
G. Gerolemou
46'
46'
Замена
A. Angeli
️️️️
D. Malone
46'
Замена
B. Kovačević
️️️️
Д. Теодору
46'
Замена
A. Neofytou
️️️️
J. Suk
45'
+7
Желтая карточка
S. Panteli
ГОЛ! 2:0!
П. Филипович
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
D. Malone
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
71
G. Gerolemou
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
5
Hugo Basto
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Кармиотисса
99
Яннис Анестис
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
15
Stelios Panteli
ЦФ
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
25
Джонатан Морси
ЛВ
10
Василиос Папафотис
ЦП
15
George Marsh
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
33
Антреас Макрис
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
8
Andreas Neofytou
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
3-2-5
2
91
66
71
5
Филипович
55
Срнич
22
19
Хенти
11
Черных
34
Медоевич
3-2-2-1
99
Анестис
25
Ньюпорт
29
26
Христофору
5
10
11
Теодору
7
Думбия
15
19
Хенти
15
15
19
Хенти
55
Срнич
11
11
55
Срнич
71
25
Морси
25
Морси
71
11
Черных
33
Макрис
33
Макрис
11
Черных
10
10
29
28
28
29
11
Теодору
25
25
11
Теодору
8
8
Остались в запасе
АЕЛ
Кармиотисса
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
10
Василиос Папафотис
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
77
Fabrice Kah
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
24
R. Gradinaru
ЦЗ
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
3
Dimitris Avraam
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
10
Василиос Папафотис
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
77
Fabrice Kah
ЦФ
Остались в запасе
24
R. Gradinaru
ЦЗ
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
3
Dimitris Avraam
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча АЕЛ - Кармиотисса
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
40 из 10700 зрителей (0%)
Новости команд
Все
АЕЛ
Кармиотисса
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
3
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
3
Джорджевич: «Ощущение, что в России больше пьющих, чем в других странах»
6 января
22
На Кипре застрелили президента клуба, в котором работал Кержаков
2025.10.17 15:15
Российский хавбек «Динамо» забил во втором матче подряд на Кипре
2024.12.09 09:20
1
Гол капитана Кокорина помог «Арису» победить в 1-м туре чемпионата Кипра
2024.08.24 23:13
2
Кокорин забил «Кармиотиссе»
2024.02.10 20:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+