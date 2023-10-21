Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - Неа Саламис Фамагуста
АПОЭЛ - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 21 октября 2023
АПОЭЛ
21.10.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
1 : 0
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
41'
Л. Вильяфаньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Неа Саламис Фамагуста
90'
Желтая карточка
Л. Нарсинг
Замена
Я. Сациас
️️️️
Л. Вильяфаньес
90'
83'
Замена
D. Celea
️️️️
S. Leuko
79'
Замена
П. Конате
️️️️
A. Diakite
Желтая карточка
Г. Костадинов
78'
74'
Желтая карточка
К. Сержиу
Замена
Г. Эфрем
️️️️
К. Сарфо
71'
62'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
D. Dorregaray
Замена
G. Fetfatzidis
️️️️
Д. Ндонгала
61'
Желтая карточка
Р. Петрович
51'
Замена
И. Чебаке
️️️️
М. Сушич
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вильяфаньес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
8
Далсью
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
8
Miguelito
ЦП
80
Carlitos
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
АПОЭЛ
78
Stefanos Kittos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
3-1-5-1
27
Белец
15
Креспо
6
Жефте
16
Сушич
3
Петрович
8
Далсью
44
Сарфо
11
Гавриэль
70
Костадинов
19
Вильяфаньес
77
Ндонгала
2-4-4
1
22
Сержиу
78
80
44
18
8
22
21
10
24
16
Сушич
29
Чебаке
29
Чебаке
16
Сушич
44
Сарфо
7
Эфрем
7
Эфрем
44
Сарфо
19
Вильяфаньес
18
Сациас
18
Сациас
19
Вильяфаньес
77
Ндонгала
10
10
77
Ндонгала
78
22
Конате
22
Конате
78
24
6
6
24
21
7
Нарсинг
7
Нарсинг
21
Остались в запасе
АПОЭЛ
Неа Саламис Фамагуста
78
Stefanos Kittos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
78
Stefanos Kittos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча АПОЭЛ - Неа Саламис Фамагуста
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Новости команд
Все
АПОЭЛ
Неа Саламис Фамагуста
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+