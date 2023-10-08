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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - АЕЛ
Этникос - АЕЛ: обзор матча 08 октября 2023
Этникос
08.10.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
1 : 0
Завершен
АЕЛ
45+1'
E. Cabrera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - АЕЛ
86'
Желтая карточка
F. Kah
Желтая карточка
P. Lipski
83'
80'
Замена
F. Kah
️️️️
Д. Морси
Замена
G. Angelopoulos
️️️️
С. Спировски
75'
Желтая карточка
П. Иоанну
72'
71'
Замена
В. Папафотис
️️️️
H. Basto
71'
Замена
S. Berahino
️️️️
А. Макрис
Замена
P. Lipski
️️️️
Д. Дразич
61'
Замена
M. Pechlivanis
️️️️
Д. Христофи
56'
55'
Желтая карточка
E. Andreou
Желтая карточка
Д. Дразич
54'
46'
Замена
E. Andreou
️️️️
Ф. Черных
46'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
G. Marsh
Желтая карточка
E. Cabrera
45'
+6
ГОЛ! 1:0!
E. Cabrera
45'
+1
Желтая карточка
С. Спировски
18'
18'
Желтая карточка
А. Макрис
12'
Желтая карточка
G. Marsh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
АЕЛ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
15
George Marsh
ЦП
22
Muriel
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
20
P. Lipski
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
АЕЛ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
11
Evangelos Andreou
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
2-1-2-5
1
Панайи
6
2
Иоанну
12
Ломотей
6
Спировски
23
71
Дразич
30
77
Христофи
70
Илия
12
3-1-1-5
2
44
Сотериу
66
15
25
Морси
34
Медоевич
5
33
Макрис
11
Черных
55
Срнич
71
Дразич
20
20
71
Дразич
77
Христофи
23
23
77
Христофи
11
Черных
11
11
11
Черных
5
10
Папафотис
10
Папафотис
5
15
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
15
33
Макрис
9
9
33
Макрис
25
Морси
77
77
25
Морси
Остались в запасе
Этникос
АЕЛ
1
Душан Маркович
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча Этникос - АЕЛ
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
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