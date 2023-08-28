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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - Этникос
АЕК - Этникос: обзор матча 28 августа 2023
АЕК
28.08.2023, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
5 : 5
Завершен
Этникос
16'
Ф. Соль
28'
Ф. Соль (П)
30'
И. Тричковски
45+1'
Ф. Соль
73'
Ф. Соль
4'
М. Илия (П)
6'
М. Илия
21'
P. Lipski
45+5'
М. Илия
86'
Э. Ломотей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Этникос
Желтая карточка
Х. Миличевич
90'
+10
86'
ГОЛ! 5:5!
Э. Ломотей
Замена
В. Каптум
️️️️
И. Фараж
85'
80'
Желтая карточка
С. Спировски
ГОЛ! 5:4!
Ф. Соль
73'
68'
Желтая карточка
M. De Iriondo
Замена
Б. Гама
️️️️
А. Гьюрчо
66'
66'
Замена
П. Иоанну
️️️️
М. Илия
62'
Замена
K. Ilia
️️️️
Д. Дразич
Желтая карточка
Г. Ледеш
61'
Замена
Г. Ледеш
️️️️
Р. Мамас
55'
51'
Замена
С. Спировски
️️️️
P. Lipski
Замена
Х. Миличевич
️️️️
Н. Томович
46'
45'
+5
Желтая карточка
P. Lipski
45'
+5
ГОЛ! 4:4!
М. Илия
ГОЛ! 4:3!
Ф. Соль
45'
+1
Желтая карточка
П. Понс
34'
30'
Желтая карточка
М. Илия
ГОЛ! 3:3!
И. Тричковски
30'
29'
Желтая карточка
E. Cabrera
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ф. Соль
28'
21'
ГОЛ! 1:3!
P. Lipski
ГОЛ! 1:2!
Ф. Соль
16'
6'
ГОЛ! 0:2!
М. Илия
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Илия
Желтая карточка
Н. Томович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
66
Рафаил Мамас
ОП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
93
Nikola Aksentijević
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
20
Sotiris Fiakas
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
42
Мариос Циорцис
ЛВ
7
Гуш Ледеш
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
41
Mathías González
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
4-2-1-3
12
Пирич
14
Гарсия
4
Томович
27
Роберж
28
Санчес
8
Понс
66
Мамас
11
Фараж
9
Гьюрчо
10
Тричковски
9
Соль
1-1-3-5
1
Маркович
6
12
Ломотей
93
23
20
70
Илия
20
71
Дразич
23
30
66
Мамас
7
Ледеш
7
Ледеш
66
Мамас
11
Фараж
6
Каптум
6
Каптум
11
Фараж
9
Гьюрчо
16
Гама
16
Гама
9
Гьюрчо
4
Томович
15
Миличевич
15
Миличевич
4
Томович
70
Илия
2
Иоанну
2
Иоанну
70
Илия
20
6
Спировски
6
Спировски
20
71
Дразич
25
25
71
Дразич
Остались в запасе
АЕК
Этникос
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
42
Мариос Циорцис
ЛВ
41
Mathías González
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Мартин Богатинов
ВР
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
34
Андреас Капсис
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
42
Мариос Циорцис
ЛВ
41
Mathías González
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча АЕК - Этникос
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
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