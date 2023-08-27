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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - АЕЗ Закакиу
АЕЛ - АЕЗ Закакиу: обзор матча 27 августа 2023
АЕЛ
27.08.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
4 : 3
Завершен
АЕЗ Закакиу
45+1'
E. Andreou
52'
Э. Хенти
88'
В. Папафотис
10'
Y. Castro
80'
M. Sifneos (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - АЕЗ Закакиу
90'
+1
Желтая карточка
M. Sifneos
Желтая карточка
В. Папафотис
89'
ГОЛ! 3:2!
В. Папафотис
88'
86'
Замена
️️️️
I. Chatzivasilis
82'
Вторая желтая
Дельмиру
Замена
Ф. Черных
️️️️
E. Andreou
81'
Замена
В. Папафотис
️️️️
Д. Морси
81'
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
M. Sifneos
68'
Желтая карточка
A. Christofi
Замена
️️️️
Х. Мендоса
64'
ГОЛ! 2:1!
Э. Хенти
52'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
К. Сотериу
46'
46'
Замена
️️️️
А. Опоку Сарфо
Желтая карточка
Х. Мендоса
45'
+7
Замена
Э. Хенти
️️️️
А. Макрис
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
E. Andreou
45'
+1
34'
Желтая карточка
Дельмиру
34'
Желтая карточка
Y. Becker
Желтая карточка
П. Филипович
34'
29'
Желтая карточка
K. Antoniou
10'
ГОЛ! 0:1!
Y. Castro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
15
George Marsh
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
34
Слободан Медоевич
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
10
Василиос Папафотис
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
98
Victor Joseph Godwin
ЦП
29
Mark Sifneos
ЦФ
79
Andreas Kkostis
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
3-3-2-3
2
44
Сотериу
25
Цука
5
Филипович
11
15
25
Морси
10
Мендоса
16
33
Макрис
34
Медоевич
3-4-3
99
2
13
Дельмиру
5
33
6
Опоку Сарфо
10
30
14
26
17
25
Морси
10
Папафотис
10
Папафотис
25
Морси
44
Сотериу
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
44
Сотериу
11
11
Черных
11
Черных
11
33
Макрис
19
Хенти
19
Хенти
33
Макрис
Остались в запасе
АЕЛ
АЕЗ Закакиу
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
98
Victor Joseph Godwin
ЦП
29
Mark Sifneos
ЦФ
79
Andreas Kkostis
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
98
Victor Joseph Godwin
ЦП
29
Mark Sifneos
ЦФ
79
Andreas Kkostis
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча АЕЛ - АЕЗ Закакиу
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
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1 : 5
20.04.2024
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