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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - Пафос
АПОЭЛ - Пафос: обзор матча 27 сентября 2023
АПОЭЛ
27.09.2023, среда, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
1 : 0
Завершен
Пафос
81'
В. Эдуарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Пафос
Желтая карточка
В. Белец
90'
+4
88'
Замена
️️️️
М. Наме
88'
Замена
B. Tavares
️️️️
П. Бочкай
Замена
Г. Эфрем
️️️️
В. Эдуарду
85'
Желтая карточка
Жефте
83'
ГОЛ! 1:0!
В. Эдуарду
81'
73'
Замена
Пепе
️️️️
П. Пеладжо
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
72'
Замена
Р. Петрович
️️️️
Г. Костадинов
70'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Маркиньос
70'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
К. Сарфо
70'
61'
Желтая карточка
Д. Икоко
Желтая карточка
Г. Костадинов
57'
Замена
Жефте
️️️️
И. Чебаке
55'
49'
Желтая карточка
П. Бочкай
32'
Замена
О. Валакари
️️️️
Бруно
28'
Желтая карточка
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
44
Кингсли Сарфо
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
8
Далсью
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
25
Мустафа Наме
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Жефте
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
8
Онни Валакари
ЦП
88
Пепе
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
7
Davó
ЦФ
4-3-1-2
27
Белец
3
Двали
16
Сушич
15
Креспо
29
Чебаке
44
Сарфо
70
Костадинов
8
Далсью
10
Маркиньос
9
Квилитая
77
Ндонгала
2-2-1-5
1
Ивушич
32
Икоко
44
25
Наме
6
Пеладжо
12
Бочкай
5
Гольдар
11
Маседа
7
Бруно
30
Драгомир
22
Танкович
29
Чебаке
6
Жефте
6
Жефте
29
Чебаке
70
Костадинов
3
Петрович
3
Петрович
70
Костадинов
Эдуарду
7
Эфрем
7
Эфрем
Эдуарду
10
Маркиньос
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
10
Маркиньос
44
Сарфо
9
Эдуарду
9
Эдуарду
44
Сарфо
7
Бруно
8
Валакари
8
Валакари
7
Бруно
6
Пеладжо
88
Пепе
88
Пепе
6
Пеладжо
12
Бочкай
49
49
12
Бочкай
Остались в запасе
АПОЭЛ
Пафос
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча АПОЭЛ - Пафос
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
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