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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - АЕЛ
Арис - АЕЛ: обзор матча 18 февраля 2024
Арис
18.02.2024, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
4 : 0
Завершен
АЕЛ
1'
А. Кокорин
6'
А. Кокорин
9'
Кажу
31'
Я. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - АЕЛ
82'
Красная карточка
G. Marsh
Красная карточка
М. Браун
82'
73'
Замена
П. Филипович
️️️️
L. de Lucas
Замена
А. Шуманский
️️️️
А. Кокорин
70'
65'
Замена
Д. Морси
️️️️
E. Andreou
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
А. Мукету-Муссунда
59'
56'
Замена
G. Gerolemou
️️️️
С. Медоевич
Желтая карточка
Ф. Брорссон
50'
47'
Желтая карточка
С. Срнич
ГОЛ! 4:0!
Я. Гомис
31'
Желтая карточка
M. Matysik
14'
ГОЛ! 3:0!
Кажу
9'
ГОЛ! 2:0!
А. Кокорин
6'
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
22
Велько Николич
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
АЕЛ
19
Lautaro Cano
ЦЗ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
11
Evangelos Andreou
ЦП
15
George Marsh
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
АЕЛ
99
Яннис Анестис
ВР
66
Djalma da Silva
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
71
G. Gerolemou
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
77
Fabrice Kah
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
4-1-1-4
1
Алвес
31
Кажу
17
16
Брорссон
5
Мукету-Муссунда
5
Браун
22
Николич
7
Монтнор
14
Гомис
9
Кокорин
70
3-2-1-5
19
2
3
11
15
20
Мендес Морейра
16
9
55
Срнич
34
Медоевич
5
5
Мукету-Муссунда
37
Сзоке
37
Сзоке
5
Мукету-Муссунда
9
Кокорин
99
Шуманский
99
Шуманский
9
Кокорин
34
Медоевич
71
71
34
Медоевич
3
5
Филипович
5
Филипович
3
11
25
Морси
25
Морси
11
Остались в запасе
Арис
АЕЛ
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
21
Михлали Маямбела
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
99
Яннис Анестис
ВР
66
Djalma da Silva
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
77
Fabrice Kah
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
21
Михлали Маямбела
ЛВ
Остались в запасе
99
Яннис Анестис
ВР
66
Djalma da Silva
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
77
Fabrice Kah
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча Арис - АЕЛ
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
18
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
10
Удары мимо ворот
6
3
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Лука Массими
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
20 из 10700 зрителей (0%)
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