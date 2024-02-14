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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - Аполлон
Анортосис - Аполлон: обзор матча 14 февраля 2024
Анортосис
14.02.2024, среда, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
2 : 0
Завершен
Аполлон
45+3'
S. Castel
90+3'
Кико (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - Аполлон
90'
+6
Красная карточка
Б. Сантос
90'
+4
Желтая карточка
Д. Шполярич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Кико
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
G. Ekpolo
Замена
М. Иоанну
️️️️
O. Thioune
87'
Замена
М. Антониу
️️️️
S. Castel
87'
85'
Желтая карточка
И. Колл
Желтая карточка
А. Коррейя
81'
80'
Замена
️️️️
М. Бакенга
78'
Желтая карточка
Т. Дариква
68'
Замена
В. Костаке
️️️️
А. Сагаль
68'
Замена
И. Колл
️️️️
Э. Перец
68'
Замена
Б. Сантос
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
D. Paroutis
️️️️
Э. Феррейра
60'
ГОЛ! 1:0!
S. Castel
45'
+3
45'
Желтая карточка
G. Malekkidis
Замена
К. Макун
️️️️
С. Гассама
41'
Желтая карточка
C. Banza
40'
Красная карточка
Я. Каргас
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
18
Andrei Artean
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
17
D. Paroutis
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
4-1-5
1
Арболеда
5
7
Коррейя
4
Каргас
22
Ваге
8
Техера
7
Феррейра
9
90
Гассама
12
81
1-2-1-5
41
Левенбург
2
Дариква
18
25
Кириаку
28
Вальбуэна
90
Бакенга
22
7
Перец
28
Сагаль
43
Маркеш
7
Феррейра
17
17
7
Феррейра
90
Гассама
4
Макун
4
Макун
90
Гассама
12
48
Иоанну
48
Иоанну
12
9
22
Антониу
22
Антониу
9
28
Вальбуэна
30
Сантос
30
Сантос
28
Вальбуэна
7
Перец
77
Колл
77
Колл
7
Перец
28
Сагаль
20
Костаке
20
Костаке
28
Сагаль
Остались в запасе
Анортосис
Аполлон
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Анортосис - Аполлон
2
1
1
5
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
14
Сейвы
6
2
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
1
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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