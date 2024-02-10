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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - Аполлон
АЕК - Аполлон: обзор матча 10 февраля 2024
АЕК
10.02.2024, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
1 : 2
Завершен
Аполлон
30'
Ф. Соль (П)
2'
М. Вальбуэна
40'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Аполлон
Замена
П. Понс
️️️️
Ф. Тонгия
87'
86'
Замена
G. Pontikou
️️️️
М. Вальбуэна
86'
Замена
Z. Adoni
️️️️
Б. Сантос
Желтая карточка
М. Димерс
85'
Замена
И. Фараж
️️️️
Х. Миличевич
79'
72'
Замена
М. Крменчик
️️️️
А. Сагаль
Замена
И. Тричковски
️️️️
Р. Лопеш
66'
64'
Замена
️️️️
М. Бакенга
Желтая карточка
Х. Миличевич
63'
59'
Желтая карточка
А. Сагаль
53'
Желтая карточка
Э. Перец
Замена
A. Dionkou
️️️️
Ф. Санчес
46'
Замена
S.
️️️️
А. Гьюрчо
46'
45'
+2
Желтая карточка
П. Маркеш
40'
ГОЛ! 1:2!
М. Бакенга
36'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Г. Ледеш
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Соль
30'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
10
Франко Тонгия
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
66
Рафаил Мамас
ОП
34
Danny
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Имад Фараж
ПВ
11
Santos
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
3-1-2-4
12
Пирич
14
Гарсия
27
Роберж
28
Санчес
7
Ледеш
10
Тонгия
10
Димерс
15
Миличевич
21
Лопеш
9
Соль
9
Гьюрчо
1-3-1-5
41
Левенбург
2
Дариква
30
Сантос
18
25
Кириаку
28
Вальбуэна
90
Бакенга
43
Маркеш
28
Сагаль
7
Перец
14
9
Гьюрчо
11
11
9
Гьюрчо
28
Санчес
20
20
28
Санчес
10
Тонгия
8
Понс
8
Понс
10
Тонгия
15
Миличевич
11
Фараж
11
Фараж
15
Миличевич
21
Лопеш
10
Тричковски
10
Тричковски
21
Лопеш
30
Сантос
44
44
30
Сантос
28
Сагаль
21
Крменчик
21
Крменчик
28
Сагаль
28
Вальбуэна
21
21
28
Вальбуэна
Остались в запасе
АЕК
Аполлон
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
34
Danny
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
34
Danny
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча АЕК - Аполлон
3
4
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
20
Сейвы
2
6
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
АЕК-Арена
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