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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - Анортосис
Арис - Анортосис: обзор матча 22 января 2024
Арис
22.01.2024, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
2 : 1
Завершен
Анортосис
41'
Л. Бенгтссон
69'
С. Гассама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Анортосис
Замена
М. Степински
️️️️
А. Кокорин
90'
+4
90'
+1
Замена
К. Макун
️️️️
Кико
90'
Желтая карточка
С. Техера
90'
Желтая карточка
N. Marmouk
Желтая карточка
Ф. Брорссон
87'
85'
Замена
М. Антониу
️️️️
S. Castel
Желтая карточка
А. Мукету-Муссунда
79'
Желтая карточка
М. Браун
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
С. Гассама
63'
Замена
D. Paroutis
️️️️
Э. Феррейра
63'
Замена
C. Musonda Jr
️️️️
М. Уорис
Замена
М. Браун
️️️️
В. Николич
46'
Замена
E. Semedo
️️️️
Я. Гомис
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бенгтссон
41'
Желтая карточка
А. Кокорин
38'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
37'
Замена
M. Matysik
️️️️
Кажу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
22
Велько Николич
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
70
Edi Semedo
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
Анортосис
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
81
Chico Banza
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Алвес
28
Урошевич
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
31
Кажу
37
Сзоке
22
Николич
14
Бенгтссон
14
Гомис
7
Монтнор
9
Кокорин
3-2-1-4
1
Арболеда
5
Кико
7
Коррейя
5
22
Ваге
44
Корреа
8
Техера
90
Гассама
20
Уорис
9
7
Феррейра
31
Кажу
17
17
31
Кажу
22
Николич
5
Браун
5
Браун
22
Николич
14
Гомис
70
70
14
Гомис
9
Кокорин
14
Степински
14
Степински
9
Кокорин
7
Феррейра
17
17
7
Феррейра
5
Кико
4
Макун
4
Макун
5
Кико
20
Уорис
77
77
20
Уорис
9
22
Антониу
22
Антониу
9
Остались в запасе
Арис
Анортосис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
81
Chico Banza
ЦФ
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
88
Андреас Хрисостому
ЦП
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
11
Закария Саво
ЦФ
Остались в запасе
81
Chico Banza
ЦФ
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
88
Андреас Хрисостому
ЦП
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Арис - Анортосис
5
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
12
Сейвы
4
2
Удары мимо ворот
3
1
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
40 из 10700 зрителей (0%)
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