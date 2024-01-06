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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - Аполлон
АЕЛ - Аполлон: обзор матча 06 января 2024
АЕЛ
06.01.2024, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 18 тур
0 : 3
Завершен
Аполлон
11'
G. Malekkidis
45+1'
П. Маркеш
48'
М. Вальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - Аполлон
90'
+1
Замена
К. Варга
️️️️
П. Маркеш
90'
+1
Замена
Z. Adoni
️️️️
М. Вальбуэна
86'
Желтая карточка
Э. Перец
76'
Замена
Э. Перец
️️️️
М. Крменчик
Замена
Д. Морси
️️️️
С. Срнич
74'
Желтая карточка
F. Kah
70'
Желтая карточка
Х. Мендоса
67'
Замена
F. Kah
️️️️
G. Gerolemou
61'
Замена
К. Сотериу
️️️️
S. Dewaest
50'
48'
ГОЛ! 0:3!
М. Вальбуэна
Замена
В. Папафотис
️️️️
А. Мендес Морейра
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
П. Маркеш
11'
ГОЛ! 0:1!
G. Malekkidis
Пас отдал
Т. Дариква
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
71
G. Gerolemou
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
АЕЛ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
15
George Marsh
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
7
Эльель Перец
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
3-1-2-5
2
91
66
71
20
Мендес Морейра
10
Мендоса
34
Медоевич
16
33
Макрис
5
55
Срнич
2-2-2-4
41
Левенбург
2
Дариква
3
5
Теки
25
Кириаку
28
Вальбуэна
20
Костаке
21
Крменчик
43
Маркеш
22
14
91
44
Сотериу
44
Сотериу
91
20
Мендес Морейра
10
Папафотис
10
Папафотис
20
Мендес Морейра
55
Срнич
25
Морси
25
Морси
55
Срнич
71
77
77
71
28
Вальбуэна
44
44
28
Вальбуэна
43
Маркеш
7
Варга
7
Варга
43
Маркеш
21
Крменчик
7
Перец
7
Перец
21
Крменчик
Остались в запасе
АЕЛ
Аполлон
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
5
Петар Филипович
ЦП
15
George Marsh
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
9
Saido Berahino
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
5
Петар Филипович
ЦП
15
George Marsh
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
9
Saido Berahino
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча АЕЛ - Аполлон
2
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
7
Офсайды
2
3
Сейвы
3
4
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
4
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Лимассол Арена
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