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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - Анортосис
Аполлон - Анортосис: обзор матча 26 ноября 2023
Аполлон
26.11.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
0 : 1
Завершен
Анортосис
85'
С. Гассама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Анортосис
85'
ГОЛ! 0:1!
С. Гассама
84'
Замена
А. Хрисостому
️️️️
O. Thioune
Замена
М. Крменчик
️️️️
В. Костаке
81'
81'
Замена
Кико
️️️️
F. Garcia
75'
Желтая карточка
N. Marmouk
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Э. Перец
66'
Желтая карточка
И. Колл
61'
58'
Замена
C. Banza
️️️️
А. Коррейя
58'
Замена
S. Castel
️️️️
М. Уорис
Замена
B. Abdurahimi
️️️️
К. Варга
55'
45'
+1
Желтая карточка
F. Garcia
Желтая карточка
Х. Кириаку
45'
+1
Желтая карточка
Т. Дариква
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Валентин Костаке
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
3
F. Garcia
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
90
Секу Гассама
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
20
Данило Шполярич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
21
Петрос Психас
ПВ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
Анортосис
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
81
Chico Banza
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
3-2-2-3
41
Левенбург
4
Юрчевич
44
2
Дариква
77
Колл
25
Кириаку
20
Костаке
7
Варга
22
43
Маркеш
7
Перец
3-2-1-4
1
Арболеда
7
Коррейя
5
4
Каргас
22
Ваге
3
8
Техера
12
7
Феррейра
20
Уорис
90
Гассама
7
Перец
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Перец
7
Варга
77
77
7
Варга
20
Костаке
21
Крменчик
21
Крменчик
20
Костаке
7
Коррейя
81
81
7
Коррейя
3
5
Кико
5
Кико
3
12
88
Хрисостому
88
Хрисостому
12
20
Уорис
9
9
20
Уорис
Остались в запасе
Аполлон
Анортосис
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
20
Данило Шполярич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
17
D. Paroutis
ЦП
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
77
Charly Musonda Jr
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
20
Данило Шполярич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
Остались в запасе
17
D. Paroutis
ЦП
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
77
Charly Musonda Jr
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Аполлон - Анортосис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
70 из 10700 зрителей (0%)
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