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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - АЕК
Аполлон - АЕК: обзор матча 12 ноября 2023
Аполлон
12.11.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
40'
Ф. Соль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - АЕК
90'
+1
Замена
Ф. Санчес
️️️️
И. Фараж
90'
+1
Замена
И. Тричковски
️️️️
Ф. Соль
Замена
G. Malekkidis
️️️️
Т. Теки
89'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
Z. Adoni
89'
Желтая карточка
И. Колл
86'
Желтая карточка
Т. Теки
77'
Замена
Э. Перец
️️️️
М. Вальбуэна
74'
Замена
М. Крменчик
️️️️
К. Варга
74'
69'
Замена
Р. Мамас
️️️️
М. Димерс
Замена
B. Abdurahimi
️️️️
В. Костаке
64'
59'
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
А. Гьюрчо
57'
Желтая карточка
А. Гарсия
43'
Желтая карточка
A. Dionkou
40'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Соль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Валентин Костаке
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
10
Франко Тонгия
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
11
Santos
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
3-2-3-2
41
Левенбург
4
Юрчевич
2
Дариква
44
5
Теки
77
Колл
20
Костаке
28
Вальбуэна
7
Варга
43
Маркеш
22
4-2-1-1-2
12
Пирич
20
27
Роберж
4
Томович
14
Гарсия
7
Ледеш
8
Понс
10
Димерс
11
Фараж
9
Соль
9
Гьюрчо
44
20
Шполярич
20
Шполярич
44
28
Вальбуэна
7
Перец
7
Перец
28
Вальбуэна
5
Теки
14
14
5
Теки
20
Костаке
77
77
20
Костаке
7
Варга
21
Крменчик
21
Крменчик
7
Варга
11
Фараж
28
Санчес
28
Санчес
11
Фараж
10
Димерс
66
Мамас
66
Мамас
10
Димерс
9
Гьюрчо
10
Тонгия
10
Тонгия
9
Гьюрчо
9
Соль
10
Тричковски
10
Тричковски
9
Соль
Остались в запасе
Аполлон
АЕК
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
11
Santos
ЦФ
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
16
Бруно Гама
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Остались в запасе
11
Santos
ЦФ
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
16
Бруно Гама
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Аполлон - АЕК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
70 из 10700 зрителей (0%)
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