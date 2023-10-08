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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - Арис
Анортосис - Арис: обзор матча 08 октября 2023
Анортосис
08.10.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
2 : 3
Завершен
Арис
41'
C. Banza
64'
D. Tzouliou
8'
Я. Гомис
12'
М. Маямбела
67'
А. Кокорин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - Арис
90'
+8
Желтая карточка
С. Урошевич
Замена
C. Musonda Jr
️️️️
F. Garcia
90'
Замена
А. Коррейя
️️️️
Э. Феррейра
90'
Замена
D. Paroutis
️️️️
C. Banza
80'
77'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
74'
Замена
М. Степински
️️️️
Ш. Бабика
67'
ГОЛ! 2:3!
А. Кокорин
66'
Желтая карточка
В. Алвес
ГОЛ! 2:2!
D. Tzouliou
64'
62'
Замена
В. Николич
️️️️
К. Струски
60'
Желтая карточка
Ф. Брорссон
53'
Желтая карточка
К. Струски
52'
Замена
Ф. Брорссон
️️️️
А. Мукету-Муссунда
51'
Желтая карточка
А. Мукету-Муссунда
46'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Я. Гомис
Замена
D. Tzouliou
️️️️
S. Charalambous
46'
Желтая карточка
Я. Каргас
45'
+6
45'
+2
Желтая карточка
М. Маямбела
Желтая карточка
С. Техера
44'
ГОЛ! 1:2!
C. Banza
41'
Замена
С. Гассама
️️️️
S. Castel
27'
18'
Желтая карточка
Я. Гомис
Желтая карточка
C. Banza
18'
12'
ГОЛ! 0:2!
М. Маямбела
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Гомис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
3
F. Garcia
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Анортосис
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
22
Велько Николич
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
4-3-3
93
Михаил
22
Ваге
3
4
Каргас
4
Феррер
8
Техера
48
Иоанну
18
7
Феррейра
9
81
4-1-1-3-1
1
Алвес
6
Боакье
20
Яго
5
Мукету-Муссунда
28
Урошевич
37
Сзоке
23
Струски
80
Бабика
14
Бенгтссон
21
Маямбела
14
Гомис
81
17
17
81
7
Феррейра
7
Коррейя
7
Коррейя
7
Феррейра
3
77
77
3
9
90
Гассама
90
Гассама
9
18
50
50
18
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
16
Брорссон
5
Мукету-Муссунда
23
Струски
22
Николич
22
Николич
23
Струски
14
Гомис
9
Кокорин
9
Кокорин
14
Гомис
80
Бабика
14
Степински
14
Степински
80
Бабика
Остались в запасе
Анортосис
Арис
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
22
Минас Антониу
ПП
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
26
Anastasios Pisias
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
22
Минас Антониу
ПП
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Анортосис - Арис
3
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
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