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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - Омония
АЕЛ - Омония: обзор матча 16 сентября 2023
АЕЛ
16.09.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
0 : 0
Завершен
Омония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - Омония
Желтая карточка
В. Папафотис
85'
81'
Желтая карточка
С. Алиум
Замена
А. Макрис
️️️️
D. da Silva
80'
80'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
В. Семеду
80'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Какулис
Замена
Х. Мендоса
️️️️
G. Marsh
68'
65'
Желтая карточка
А. Ланг
64'
Замена
С. Алиум
️️️️
В. Шимич
64'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
М. Кассама
59'
Желтая карточка
А. Какулис
Замена
В. Папафотис
️️️️
Р. Цука
58'
Желтая карточка
Д. Морси
53'
51'
Замена
Я. Лецяск
️️️️
Р. Безус
48'
Красная карточка
М. Сиприано
42'
Желтая карточка
Р. Безус
Желтая карточка
G. Marsh
16'
Желтая карточка
D. da Silva
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
11
Evangelos Andreou
ЦП
15
George Marsh
ЦП
22
Muriel
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Омония
40
Фабиано
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
8
Морету Кассама
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
82
Nikolas Kyriakidis
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Саиду Алиум
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
4-2-1-4
66
2
91
25
Цука
11
15
25
Морси
22
19
Хенти
55
Срнич
34
Медоевич
3-2-3-1-1
40
Фабиано
31
Кусулос
73
Милетич
2
Мэтьюз
26
Ланг
6
Сиприано
8
Кассама
21
Шимич
90
Безус
10
Семеду
9
Какулис
25
Цука
10
Папафотис
10
Папафотис
25
Цука
15
10
Мендоса
10
Мендоса
15
66
33
Макрис
33
Макрис
66
90
Безус
26
Лецяск
26
Лецяск
90
Безус
8
Кассама
8
Харалампус
8
Харалампус
8
Кассама
21
Шимич
17
Алиум
17
Алиум
21
Шимич
10
Семеду
75
Лоизу
75
Лоизу
10
Семеду
9
Какулис
17
Ансарифард
17
Ансарифард
9
Какулис
Остались в запасе
АЕЛ
Омония
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
98
Фрэнсис Узохо
ВР
82
Nikolas Kyriakidis
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
82
Nikolas Kyriakidis
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча АЕЛ - Омония
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
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