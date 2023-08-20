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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Нэшвилл - Интер Майами
Нэшвилл - Интер Майами: обзор матча 20 августа 2023
Нэшвилл
20.08.2023, воскресенье, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 9 : 10
Завершен
Интер Майами
57'
Ф. Пико
23'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нэшвилл - Интер Майами
Пенальти не реализован!
E. Panicco
ГОЛ!
Д. Каллендер
9:10
ГОЛ!
Я. Шаффельбург
9:9
ГОЛ!
Д. Йедлин
8:9
ГОЛ!
S. Davis
8:8
ГОЛ!
Д. Руис
7:8
ГОЛ!
Л. Макнотон
7:7
ГОЛ!
Д. Гомес
6:7
ГОЛ!
Д. Ловиц
6:6
ГОЛ!
Ж. Альба
5:6
ГОЛ!
Ш. Мур
5:5
ГОЛ!
С. Кривцов
4:5
ГОЛ!
С. Сарридж
4:4
Пенальти не реализован!
В. Ульоа
ГОЛ!
У. Циммерман
3:4
ГОЛ!
К. Миллер
2:4
ГОЛ!
А. Годой
2:3
ГОЛ!
Л. Кампана
1:3
Пенальти не реализован!
Р. Леаль
ГОЛ!
С. Бускетс
1:2
ГОЛ!
Х. Мухтар
1:1
ГОЛ!
Л. Месси
0:1
89'
Желтая карточка
В. Ульоа
Замена
Р. Леаль
️️️️
А. Мьюил
82'
81'
Замена
Д. Руис
️️️️
Р. Тэйлор
81'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Д. Арройо
Замена
S. Davis
️️️️
Д. МакКарти
72'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Ф. Пико
72'
68'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Д. Мартинес
68'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Б. Кремаски
ГОЛ! 1:1!
Ф. Пико
Пас отдал
С. Сарридж
57'
Желтая карточка
А. Годой
54'
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Диксон Арройо
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
67
Benjamin Martino
ВР
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
12
T.
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
20
Харви Невилл
ПЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
8
Давид Руис
ОП
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
3-4-1-3
18
Мур
5
Макнотон
25
Циммерман
2
Ловиц
20
Годой
10
Мухтар
13
МакКарти
22
Пико
19
Мьюил
30
9
Сарридж
4-2-2-1-1
12
Каллендер
2
Йедлин
27
Кривцов
4
Миллер
18
Альба
5
Бускетс
14
Арройо
21
Тэйлор
8
Кремаски
10
Месси
77
Мартинес
19
Мьюил
11
Леаль
11
Леаль
19
Мьюил
13
МакКарти
54
54
13
МакКарти
22
Пико
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
22
Пико
21
Тэйлор
8
Руис
8
Руис
21
Тэйлор
14
Арройо
13
Ульоа
13
Ульоа
14
Арройо
8
Кремаски
25
Гомес
25
Гомес
8
Кремаски
77
Мартинес
9
Кампана
9
Кампана
77
Мартинес
Остались в запасе
Нэшвилл
Интер Майами
1
Joe Willis
ВР
67
Benjamin Martino
ВР
12
T.
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Джош Бауэр
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
20
Харви Невилл
ПЗ
38
Факундо Фариас
АП
19
Робби Робинсон
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
67
Benjamin Martino
ВР
12
T.
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Джош Бауэр
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
20
Харви Невилл
ПЗ
38
Факундо Фариас
АП
19
Робби Робинсон
ЛВ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Нэшвилл - Интер Майами
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
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