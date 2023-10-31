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Расписание матчей
Италия. Кубок
Салернитана - Сампдория
Салернитана - Сампдория: обзор матча 31 октября 2023
Салернитана
31.10.2023, вторник, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Сампдория
45+1'
Л. Чауна
67'
Л. Чауна
86'
Ж. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Сампдория
ГОЛ! 3:0!
Ж. Кабрал
Пас отдал
Сими
86'
Замена
А. Мартегани
️️️️
Д. Маджоре
81'
80'
Замена
П. Касами
️️️️
С. Панада
80'
Замена
А. Конти
️️️️
Ф. Депаоли
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Л. Чауна
77'
Замена
П. Маццокки
️️️️
Л. Пирола
77'
ГОЛ! 2:0!
Л. Чауна
Пас отдал
Д. Маджоре
67'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Э. Ботхейм
63'
53'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
ГОЛ! 1:0!
Л. Чауна
45'
+1
44'
Желтая карточка
S. Giordano
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
18
Джулио Маджоре
(К)
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
(К)
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
77
Андрес Сфаит
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Сими
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-3-3
56
Костиль
6
Брадарич
23
Гьембер
5
Пирола
6
Бронн
18
Маджоре
32
Бохинен
6
Леговски
22
Ботхейм
19
Иквуэмеси
17
Чауна
4-1-2-3
30
Равалья
23
Депаоли
16
Гонсалес
21
87
Гиларди
27
Риччи
7
Аскильдсен
55
Панада
27
ла Гумина
9
Де Лука
19
5
Пирола
70
Маццокки
70
Маццокки
5
Пирола
17
Чауна
20
Кастанос
20
Кастанос
17
Чауна
18
Маджоре
21
Мартегани
21
Мартегани
18
Маджоре
22
Ботхейм
77
Кабрал
77
Кабрал
22
Ботхейм
23
Депаоли
13
Конти
13
Конти
23
Депаоли
55
Панада
23
Касами
23
Касами
55
Панада
Остались в запасе
Салернитана
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Сими
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
1
Филип Станкович
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Сими
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Салернитана - Сампдория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
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