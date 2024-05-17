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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Аяччо
Родез - Аяччо: обзор матча 17 мая 2024
Родез
17.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 38 тур
2 : 0
Завершен
Аяччо
2'
G. Haag
6'
А. Унтонджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Аяччо
Замена
Y. Verdier
️️️️
K. Corredor
86'
Замена
Т. Арконт
️️️️
А. Унтонджи
74'
Замена
Л. Буаде
️️️️
Д. Силла
74'
71'
Замена
С. Баяла
️️️️
М. Сумано
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
65'
Замена
В. Юнусса
️️️️
G. Haag
65'
50'
Желтая карточка
К. Видаль
46'
Замена
B. Touré
️️️️
К. Ибайи
ГОЛ! 2:0!
А. Унтонджи
Пас отдал
С. Ро-Яо
6'
ГОЛ! 1:0!
G. Haag
Пас отдал
B. Danger
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
4
Стон Мамбо
ЦЗ
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
77
Berahino Saido
ЦП
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
29
Хамза Сахи
АП
9
Мусса Сумано
ЦФ
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
7
Рияд Нури
ПВ
11
Сирил Баяла
ЦФ
10
Ben Touré
ЦФ
3-2-1-4
4
Мамбо
6
20
Силла
5
81
8
Таиби
6
Ро-Яо
97
Абдалла
12
17
Унтонджи
4-2-2-2
1
20
Юсуфф
5
Видаль
21
Авинел
23
77
6
Мангани
4
Баррето
29
Сахи
18
Ибайи
9
Сумано
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
81
23
Юнусса
23
Юнусса
81
20
Силла
18
Буаде
18
Буаде
20
Силла
17
Унтонджи
7
Арконт
7
Арконт
17
Унтонджи
12
26
26
12
9
Сумано
11
Баяла
11
Баяла
9
Сумано
18
Ибайи
10
10
18
Ибайи
Остались в запасе
Родез
Аяччо
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
7
Рияд Нури
ПВ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
7
Рияд Нури
ПВ
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Родез - Аяччо
1
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Нарушения
13
4
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
0
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
Новости команд
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