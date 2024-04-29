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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Осер
Дюнкерк - Осер: обзор матча 29 апреля 2024
Дюнкерк
29.04.2024, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 35 тур
1 : 3
Завершен
Осер
57'
Л. Синайоко
61'
Г. Курте (АГ)
71'
Р. Равелосон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Осер
90'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Э. Овусу
87'
Замена
И. Сумаре
️️️️
А. Онаиву
Замена
A. Ba
️️️️
О. Санганте
81'
Замена
S. Baghdadi
️️️️
Г. Курте
80'
Замена
T. Keita
️️️️
Ж. Гбамен
72'
71'
ГОЛ! 0:3!
Р. Равелосон
Пас отдал
Л. Синайоко
61'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Курте
Замена
R. Ghrieb
️️️️
А. Маурер
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
Л. Синайоко
11'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Ф. Айе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Флориан Айе
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
2
Alioune Ba
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Коне
26
Санганте
4
Лагэ
28
Билинги
17
Юссуф
5
Гбамен
18
20
92
Маурер
80
Яссин
18
Курте
3-2-1-4
16
Леон
26
Джоли
5
Жубал
14
Менса
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
97
Агузуль
9
Синайоко
28
Перрен
97
Айе
26
Санганте
2
2
26
Санганте
5
Гбамен
44
44
5
Гбамен
92
Маурер
7
7
92
Маурер
18
Курте
5
5
18
Курте
42
Овусу
10
Диуссе
10
Диуссе
42
Овусу
Онаиву
90
Сумаре
90
Сумаре
Онаиву
97
Айе
45
Онаиву
45
Онаиву
97
Айе
Остались в запасе
Дюнкерк
Осер
16
Arnaud Balijon
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Пьер Вебо
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Arnaud Balijon
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Дюнкерк - Осер
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
9
Нарушения
10
10
Офсайды
1
5
Количество передач
369
534
Сейвы
6
0
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
3
11
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Матье Вернис
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
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