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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Дюнкерк
Амьен - Дюнкерк: обзор матча 20 апреля 2024
Амьен
20.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 33 тур
0 : 1
Завершен
Дюнкерк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Дюнкерк
Замена
M. Do Couto
️️️️
O. Gene
90'
+2
89'
Желтая карточка
Б. Лагэ
Желтая карточка
O. Gene
88'
79'
Желтая карточка
J. Anziani
76'
Замена
Л. Бессил
️️️️
A. Ba
Замена
Р. Лутин
️️️️
Ж. Гелин
68'
Замена
Д. Лане
️️️️
М. Шуиар
68'
Желтая карточка
Ж. Гелин
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
2
Alioune Ba
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гютне
88
Амрауи
23
Джауаб
25
Гелин
3
Опоку
2
Фофана
30
34
Бойя
8
Шуиар
14
Мафута
50
4-1-2-3
30
Коне
17
Юссуф
4
Лагэ
2
26
Санганте
5
Гбамен
20
18
80
Яссин
24
18
Курте
25
Гелин
93
Лутин
93
Лутин
25
Гелин
30
14
14
30
8
Шуиар
82
Лане
82
Лане
8
Шуиар
2
29
Бессил
29
Бессил
2
Остались в запасе
Амьен
Дюнкерк
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
16
Arnaud Balijon
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
Остались в запасе
16
Arnaud Balijon
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Амьен - Дюнкерк
2
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
12
Офсайды
5
0
Количество передач
475
503
Сейвы
6
4
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
Новости команд
Все
Амьен
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9 августа
12
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8
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