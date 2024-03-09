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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Осер
Сент-Этьен - Осер: обзор матча 09 марта 2024
Сент-Этьен
09.03.2024, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 28 тур
1 : 0
Завершен
Осер
55'
И. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Осер
85'
Желтая карточка
Жубал
83'
Замена
К. Дануа
️️️️
Р. Равелосон
Замена
M. Bentayg
️️️️
Э. Муэффек
80'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
И. Кардона
79'
78'
Желтая карточка
Т. Пелленар
77'
Замена
И. Сумаре
️️️️
Ф. Айе
77'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Г. Эйн
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Кафаро
73'
Замена
Ф. Тардье
️️️️
Т. Монконду
73'
Желтая карточка
М. Наде
68'
ГОЛ! 1:0!
И. Кардона
55'
Замена
Л. Петро
️️️️
Д. Аппиа
30'
Желтая карточка
Д. Батубинсика
24'
9'
Желтая карточка
Г. Эйн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К)
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Флориан Айе
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
50
Наде
97
Масон
6
Монконду
17
Муэффек
7
Шамбос
20
Кафаро
7
Кардона
9
Сиссоко
3-2-1-4
16
Леон
26
Джоли
5
Жубал
92
Акпа
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
12
Пелленар
28
Перрен
9
Синайоко
97
Айе
8
Аппиа
27
Петро
27
Петро
8
Аппиа
17
Муэффек
3
3
17
Муэффек
6
Монконду
5
Тардье
5
Тардье
6
Монконду
7
Кардона
8
Бушуари
8
Бушуари
7
Кардона
20
Кафаро
11
Мбюкю
11
Мбюкю
20
Кафаро
97
Айе
90
Сумаре
90
Сумаре
97
Айе
7
Эйн
45
Онаиву
45
Онаиву
7
Эйн
22
Равелосон
17
Дануа
17
Дануа
22
Равелосон
Остались в запасе
Сент-Этьен
Осер
42
Этьен Грин
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Сент-Этьен - Осер
2
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
9
Нарушения
18
8
Офсайды
4
1
Количество передач
397
372
Сейвы
4
5
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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