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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Гренобль
Бастия - Гренобль: обзор матча 02 марта 2024
Бастия
02.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 27 тур
1 : 0
Завершен
Гренобль
36'
Д. Тавареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Гренобль
Желтая карточка
Ф. Конте
90'
+1
Замена
M. Souboul
️️️️
Д. Тавареш
90'
84'
Желтая карточка
А. Монфрей
83'
Замена
M. Xantippe
️️️️
Г. Пакье
83'
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
Замена
Ш. Кейта
️️️️
B. Santelli
82'
76'
Замена
N. Ntolla
️️️️
D. Rigo
Замена
Ф. Конте
️️️️
Г. Шарбонье
72'
Замена
М. Сиби
️️️️
J. Janneh
71'
Желтая карточка
B. Santelli
66'
64'
Замена
А. Сбаи
️️️️
Н. Мбемба
Желтая карточка
T. Ducrocq
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тавареш
Пас отдал
M. Alfarela
36'
Желтая карточка
J. Janneh
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
31
Фасин Конте
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
3-2-5
30
Пласид
42
Тавареш
99
Оку
4
66
25
14
Шарбонье
4
Бонерт
5
19
9
4-4-2
1
Мобле
29
Пакье
4
Диарра
39
6
Монфрей
26
Мбемба
6
10
Сильвестр
25
Валь
5
75
Жозеф
9
95
Кейта
95
Кейта
9
42
Тавареш
22
22
42
Тавареш
66
23
Сиби
23
Сиби
66
14
Шарбонье
31
Конте
31
Конте
14
Шарбонье
29
Пакье
27
27
29
Пакье
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
26
Мбемба
10
Сбаи
10
Сбаи
26
Мбемба
6
22
22
6
Остались в запасе
Бастия
Гренобль
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
9
Felix Tomi
ЦП
16
Бобби Аллен
ВР
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
9
Felix Tomi
ЦП
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Бастия - Гренобль
4
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
8
Офсайды
6
2
Количество передач
439
483
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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