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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - Амьен
Аяччо - Амьен: обзор матча 24 февраля 2024
Аяччо
24.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 26 тур
0 : 0
Завершен
Амьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Амьен
88'
Желтая карточка
О. Урогиде
Желтая карточка
К. Ибайи
88'
82'
Замена
М. Шуиар
️️️️
A. Leautey
82'
Замена
A. Ouhatti
️️️️
Ж. Гелин
Замена
К. Видаль
️️️️
T. Campanini
78'
Замена
М. Сумано
️️️️
Й. Тузгар
73'
Замена
T. Strata
️️️️
Т. Жаболь-Фолькарелли
73'
60'
Замена
M. Do Couto
️️️️
Д. Лане
46'
Замена
O. Gene
️️️️
Ф. Бойя
Замена
B. Touré
️️️️
V. Jacob
45'
39'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Т. Жаболь-Фолькарелли
26'
11'
Желтая карточка
Ф. Бойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
2
Thibault Campanini
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
7
Valentin Jacob
ЦП
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
82
Джек Лане
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
9
Мусса Сумано
ЦФ
35
Al Hassan Toure
ЦФ
10
Ben Touré
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
30
Owen Gene
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
4-3-1-2
1
2
21
Авинел
25
Шано
3
7
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
29
Сахи
7
Тузгар
18
Ибайи
4-1-1-4
1
Гютне
14
Корчиа
3
Урогиде
25
Гелин
88
Амрауи
2
Фофана
34
Бойя
50
82
Лане
14
Мафута
9
Кэрролл
26
Жаболь-Фолькарелли
23
23
26
Жаболь-Фолькарелли
2
5
Видаль
5
Видаль
2
7
Тузгар
9
Сумано
9
Сумано
7
Тузгар
7
10
10
7
34
Бойя
30
30
34
Бойя
82
Лане
14
14
82
Лане
25
Гелин
55
55
25
Гелин
50
8
Шуиар
8
Шуиар
50
Остались в запасе
Аяччо
Амьен
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
35
Al Hassan Toure
ЦФ
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
35
Al Hassan Toure
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Аяччо - Амьен
2
3
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
17
12
Офсайды
2
2
Количество передач
445
362
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Stade Francois Coty, Ajaccio
Новости команд
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