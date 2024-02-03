Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Сент-Этьен
Дюнкерк - Сент-Этьен: обзор матча 03 февраля 2024
Дюнкерк
03.02.2024, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 23 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
81'
О. Санганте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Сент-Этьен
Желтая карточка
T. Keita
90'
+5
81'
Желтая карточка
Г. Ларсоннер
ГОЛ! 1:0!
О. Санганте
Пас отдал
R. Ghrieb
81'
78'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Т. Монконду
78'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Ф. Тардье
71'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
Н. Мбюкю
71'
Замена
И. Кардона
️️️️
И. Ваджи
Замена
T. Keita
️️️️
S. Baghdadi
56'
Замена
Б. Лагэ
️️️️
A. Ba
33'
26'
Желтая карточка
Т. Монконду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
2
Alioune Ba
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Enzo Bardeli
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
97
Иванн Масон
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-1-4
16
2
26
Санганте
28
Билинги
17
Юссуф
5
Гбамен
18
24
18
Курте
5
80
Яссин
4-2-1-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
27
Петро
23
Бриансон
97
Масон
5
Тардье
6
Монконду
7
Шамбос
20
Кафаро
11
Мбюкю
25
Ваджи
2
4
Лагэ
4
Лагэ
2
5
44
44
5
5
Тардье
17
Муэффек
17
Муэффек
5
Тардье
11
Мбюкю
8
Бушуари
8
Бушуари
11
Мбюкю
6
Монконду
11
Фомба
11
Фомба
6
Монконду
25
Ваджи
7
Кардона
7
Кардона
25
Ваджи
Остались в запасе
Дюнкерк
Сент-Этьен
30
Мохамед Коне
ВР
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
30
Мохамед Коне
ВР
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Дюнкерк - Сент-Этьен
1
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
14
15
Офсайды
4
4
Количество передач
372
449
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
Сент-Этьен
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+