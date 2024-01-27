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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Бастия
Валансьен - Бастия: обзор матча 27 января 2024
Валансьен
27.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 22 тур
3 : 1
Завершен
Бастия
27'
Э. Юнг (П)
53'
Э. Юнг
61'
А. Кноккарт
8'
И. Оку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Бастия
Замена
I. Hamache
️️️️
Ф. Жуниор
89'
81'
Замена
Р. Япи
️️️️
Ф. Бонерт
81'
Замена
М. Лубатьер
️️️️
C. Vincent
Замена
М. Ойевуси
️️️️
M. Lilepo
77'
Замена
A. Boutoutaou
️️️️
А. Кноккарт
77'
73'
Замена
М. Сиби
️️️️
F. Bianchini
73'
Замена
F. Tomi
️️️️
B. Santelli
69'
Желтая карточка
M. Alfarela
ГОЛ! 3:1!
А. Кноккарт
Пас отдал
Э. Юнг
61'
Замена
L. Woudenberg
️️️️
J. Poha
58'
57'
Желтая карточка
Ш. Кейта
Желтая карточка
Э. Юнг
57'
ГОЛ! 2:1!
Э. Юнг
Пас отдал
Ф. Жуниор
53'
Замена
J. Kayi Sanda
️️️️
A. Linguet
46'
34'
Желтая карточка
Ф. Бонерт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Юнг
27'
Желтая карточка
А. Кноккарт
20'
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Оку
Пас отдал
F. Bianchini
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
3-2-1-4
1
27
8
13
8
23
93
Кноккарт
14
99
29
Юнг
50
Жуниор
3-3-4
30
Пласид
95
Кейта
99
Оку
22
Траоре
25
66
7
7
4
Бонерт
19
9
13
5
5
13
27
4
4
27
93
Кноккарт
28
28
93
Кноккарт
50
Жуниор
11
11
50
Жуниор
99
27
Ойевуси
27
Ойевуси
99
4
Бонерт
27
Япи
27
Япи
4
Бонерт
7
23
Сиби
23
Сиби
7
7
19
Лубатьер
19
Лубатьер
7
9
9
9
9
Остались в запасе
Валансьен
Бастия
16
Jean Louchet
ВР
15
Давид Крузе
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
Остались в запасе
16
Jean Louchet
ВР
15
Давид Крузе
ЦП
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Валансьен - Бастия
2
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
17
Офсайды
2
0
Количество передач
379
418
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
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