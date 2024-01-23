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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Родез
Генгам - Родез: обзор матча 23 января 2024
Генгам
23.01.2024, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 21 тур
3 : 3
Завершен
Родез
1'
H. Picard
26'
A. Sagna
31'
Б. Гийом
3'
А. Унтонджи
8'
А. Унтонджи
45+2'
B. Danger (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Родез
82'
Замена
A. Valerio
️️️️
L. Rajot
82'
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
71'
Замена
В. Таиби
️️️️
C. Depres
71'
Замена
С. Мамбо
️️️️
Л. Буаде
Замена
T. Luvambo
️️️️
H. Picard
70'
Замена
А. Эль Уаззани
️️️️
Б. Гийом
70'
Замена
V. Lobry
️️️️
A. Sagna
70'
68'
Желтая карточка
С. Ро-Яо
66'
Замена
Т. Арконт
️️️️
А. Унтонджи
Желтая карточка
A. Sagna
56'
Пенальти не реализован!
М. Сивис
47'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:3!
B. Danger
ГОЛ! 3:2!
Б. Гийом
Пас отдал
H. Picard
31'
ГОЛ! 2:2!
A. Sagna
26'
8'
ГОЛ! 1:2!
А. Унтонджи
Пас отдал
B. Danger
3'
ГОЛ! 1:1!
А. Унтонджи
Пас отдал
Л. Буаде
ГОЛ! 1:0!
H. Picard
Пас отдал
М. Сивис
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
4
Dylan Louiserre
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Генгам
1
Тедди Бартуше
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
19
Victor Lobry
ЦФ
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
7
Тайрик Арконт
ПВ
18
Antoine Valerio
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
3-1-4-2
1
7
24
24
Сивис
6
Сидибе
4
22
11
7
9
Гийом
22
2-3-5
1
Сибуа
6
Нгуямса
6
18
Буаде
5
81
6
Ро-Яо
97
Абдалла
17
Унтонджи
25
12
22
92
92
22
9
Гийом
19
Эль Уаззани
19
Эль Уаззани
9
Гийом
11
19
19
11
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
18
Буаде
4
Мамбо
4
Мамбо
18
Буаде
25
8
Таиби
8
Таиби
25
17
Унтонджи
7
Арконт
7
Арконт
17
Унтонджи
5
18
18
5
Остались в запасе
Генгам
Родез
1
Тедди Бартуше
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
30
Enzo Crombez
ВР
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Генгам - Родез
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
16
Офсайды
4
1
Количество передач
473
380
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Стад дю Рудуру
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