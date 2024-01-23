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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Кан
Бастия - Кан: обзор матча 23 января 2024
Бастия
23.01.2024, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 21 тур
1 : 2
Завершен
Кан
33'
B. Santelli (П)
60'
Я. Мбок
83'
А. Менди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Кан
90'
+1
Желтая карточка
M. Le Bihan
Замена
М. Лубатьер
️️️️
T. Ducrocq
90'
+1
Замена
Р. Япи
️️️️
Ш. Траоре
90'
+1
Вторая желтая
Г. Шарбонье
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Менди
Желтая карточка
Г. Шарбонье
81'
Замена
М. Сиби
️️️️
A. Roncaglia
73'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
C. Vincent
72'
Замена
F. Tomi
️️️️
F. Bianchini
72'
72'
Замена
B. Brahimi
️️️️
Г. Кьереме
64'
Замена
C. Sery
️️️️
М. Отре
64'
Замена
К. Добен
️️️️
Я. Мбок
60'
ГОЛ! 1:1!
Я. Мбок
55'
Желтая карточка
Р. Томас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
B. Santelli
33'
23'
Желтая карточка
Я. Мбок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Кан
35
Parfait Mandanda
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
15
Mohamed Hafid
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
4-2-4
30
Пласид
22
Траоре
99
Оку
4
95
Кейта
7
25
19
4
Бонерт
7
9
3-5-2
16
Клементия
29
Томас
92
Коефф
77
27
Кьереме
61
23
Отре
20
80
Мбок
19
Менди
8
22
Траоре
27
Япи
27
Япи
22
Траоре
4
23
Сиби
23
Сиби
4
25
19
Лубатьер
19
Лубатьер
25
7
9
9
7
7
14
Шарбонье
14
Шарбонье
7
27
27
80
Мбок
25
Добен
25
Добен
80
Мбок
27
Кьереме
10
10
27
Кьереме
23
Отре
11
11
23
Отре
Остались в запасе
Бастия
Кан
23
Julien Fabri
ВР
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
35
Parfait Mandanda
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
Остались в запасе
35
Parfait Mandanda
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Бастия - Кан
1
1
4
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
19
12
Офсайды
2
1
Количество передач
428
367
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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