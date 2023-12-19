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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Кан
Амьен - Кан: обзор матча 19 декабря 2023
Амьен
19.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 19 тур
0 : 0
Завершен
Кан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Кан
Желтая карточка
Л. Мафута
82'
79'
Замена
D. Meddah
️️️️
К. Добен
70'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
B. Brahimi
70'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
V. Henry
61'
Замена
️️️️
N. Lebreton
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Ж. Гелин
58'
Желтая карточка
Ж. Гелин
53'
36'
Желтая карточка
B. Brahimi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
14
Луи Мафута
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Гютне
25
Гелин
3
Опоку
2
Фофана
30
22
5
Какута
14
Мафута
50
15
9
Кэрролл
3-4-3
1
Мандре
29
Томас
92
Коефф
2
Абди
61
25
Добен
20
23
Отре
4
19
Менди
10
25
Гелин
34
Бойя
34
Бойя
25
Гелин
25
Добен
27
27
25
Добен
10
27
Кьереме
27
Кьереме
10
4
8
8
4
Остались в запасе
Амьен
Кан
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
16
Яннис Клементия
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Амьен - Кан
2
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
9
Количество передач
263
242
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Romain Delpech, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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