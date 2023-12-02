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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Бастия
Кан - Бастия: обзор матча 02 декабря 2023
Кан
02.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 16 тур
1 : 0
Завершен
Бастия
88'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Бастия
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тавареш
90'
+2
Замена
F. Tomi
️️️️
A. Roncaglia
Замена
M. Hafid
️️️️
B. Brahimi
90'
ГОЛ! 1:0!
А. Менди
Пас отдал
А. Абди
88'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
Г. Кьереме
79'
67'
Желтая карточка
J. Janneh
Замена
N. Lebreton
️️️️
К. Добен
67'
65'
Замена
F. Bianchini
️️️️
K. Djoco
33'
Желтая карточка
Ш. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
9
Felix Tomi
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
3-4-3
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
77
27
Кьереме
25
Добен
61
23
Отре
4
19
Менди
10
4-3-3
30
Пласид
95
Кейта
99
Оку
4
42
Тавареш
25
66
7
4
Бонерт
9
19
27
27
25
Добен
20
20
25
Добен
10
15
15
10
27
Кьереме
8
8
27
Кьереме
4
9
9
4
9
7
7
9
Остались в запасе
Кан
Бастия
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
23
Julien Fabri
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Кан - Бастия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
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