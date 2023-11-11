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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Генгам
Родез - Генгам: обзор матча 11 ноября 2023
Родез
11.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 14 тур
0 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Генгам
90'
Замена
B. Roux
️️️️
Б. Гийом
Замена
C. Depres
️️️️
K. Corredor
87'
Замена
В. Таиби
️️️️
L. Rajot
82'
Замена
Т. Арконт
️️️️
А. Унтонджи
82'
78'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
Замена
А. Абдалла
️️️️
J. Chougrani
73'
Замена
Л. Буаде
️️️️
R. Lipinski
73'
71'
Замена
Г. Курте
️️️️
H. Picard
71'
Замена
M. Barthelmé
️️️️
A. Sagna
24'
Желтая карточка
К. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
21
Joris Chougrani
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
81
Giovanni Haag
ЦП
12
Killian Corredor
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
22
Hugo Picard
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
25
Clément Depres
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
17
Maxime Barthelmé
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
4-1-2-3
77
М'Паси
3
6
21
6
Нгуямса
23
Юнусса
5
81
6
Ро-Яо
17
Унтонджи
12
3-1-4-2
1
15
Мансе
24
7
6
Сидибе
11
4
19
Эль Уаззани
22
22
9
Гийом
5
8
Таиби
8
Таиби
5
3
18
Буаде
18
Буаде
3
17
Унтонджи
7
Арконт
7
Арконт
17
Унтонджи
12
25
25
12
21
97
Абдалла
97
Абдалла
21
9
Гийом
5
5
9
Гийом
11
17
17
11
22
18
Курте
18
Курте
22
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Родез
Генгам
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Родез - Генгам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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