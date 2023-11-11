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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Сент-Этьен
Осер - Сент-Этьен: обзор матча 11 ноября 2023
Осер
11.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 14 тур
5 : 2
Завершен
Сент-Этьен
3'
А. Онаиву
21'
Г. Перрен
36'
А. Онаиву
66'
А. Онаиву
82'
Л. Синайоко
31'
М. Кафаро
80'
M. Bentayg
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Сент-Этьен
Замена
К. Дагба
️️️️
П. Джоли
86'
Замена
E. Maddy
️️️️
Г. Перрен
86'
ГОЛ! 5:2!
Л. Синайоко
Пас отдал
Г. Перрен
82'
80'
ГОЛ! 4:2!
M. Bentayg
Пас отдал
Э. Муэффек
Замена
Л. Синайоко
️️️️
А. Онаиву
80'
Замена
N. Buayi-Kiala
️️️️
А. Диуссе
74'
Замена
️️️️
Ф. Айе
74'
73'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Б. Бушуари
73'
Замена
V. Lobry
️️️️
И. Сиссоко
73'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Ф. Тардье
ГОЛ! 4:1!
А. Онаиву
Пас отдал
Г. Перрен
66'
62'
Желтая карточка
Ф. Тардье
53'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
С. Диарра
52'
Замена
M. Bentayg
️️️️
Л. Фомба
45'
+5
Желтая карточка
Б. Бушуари
Желтая карточка
А. Диуссе
45'
+5
ГОЛ! 3:1!
А. Онаиву
Пас отдал
П. Джоли
36'
31'
ГОЛ! 2:1!
М. Кафаро
ГОЛ! 2:0!
Г. Перрен
Пас отдал
Э. Овусу
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Онаиву
Пас отдал
Г. Перрен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Сент-Этьен
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
3-1-1-1-4
16
Леон
14
Менса
5
Жубал
26
Джоли
42
Овусу
10
Диуссе
7
Эйн
28
Перрен
97
Айе
45
Онаиву
12
Пелленар
4-1-2-2-1
42
Грин
8
Аппиа
23
Бриансон
50
Наде
27
Петро
5
Тардье
8
Бушуари
11
Фомба
25
Диарра
20
Кафаро
9
Сиссоко
26
Джоли
2
Дагба
2
Дагба
26
Джоли
10
Диуссе
8
8
10
Диуссе
45
Онаиву
9
Синайоко
9
Синайоко
45
Онаиву
28
Перрен
34
34
28
Перрен
11
Фомба
3
3
11
Фомба
8
Бушуари
17
Муэффек
17
Муэффек
8
Бушуари
5
Тардье
6
Монконду
6
Монконду
5
Тардье
9
Сиссоко
19
19
9
Сиссоко
25
Диарра
14
Шарбонье
14
Шарбонье
25
Диарра
Остались в запасе
Осер
Сент-Этьен
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Маттью Дрейер
ВР
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Осер - Сент-Этьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Lepaysant, France
Стадион:
Аббе-Дешамп
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