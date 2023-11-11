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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Гренобль
Амьен - Гренобль: обзор матча 11 ноября 2023
Амьен
11.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 14 тур
1 : 2
Завершен
Гренобль
26'
Л. Мафута (П)
36'
Л. Жозеф
88'
В. Постолачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Гренобль
90'
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Сбаи
88'
ГОЛ! 1:2!
В. Постолачи
Пас отдал
J. Benet
87'
Желтая карточка
M. Xantippe
Замена
M. Do Couto
️️️️
O. Gene
83'
Замена
С. Ринг
️️️️
K. Kaiboue
83'
76'
Замена
А. Саньянг
️️️️
Л. Жозеф
76'
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Л. Мафута
69'
Замена
Ж. Гелин
️️️️
Ф. Бойя
69'
36'
ГОЛ! 1:1!
Л. Жозеф
Пас отдал
А. Сбаи
Желтая карточка
Л. Мафута
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Мафута
26'
25'
Желтая карточка
М. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Иван Икия Дими
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
15
Abiezer Jeno
ЦП
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Гютне
3
Опоку
14
Корчиа
2
Фофана
7
Икия Дими
34
Бойя
30
22
5
Какута
50
14
Мафута
3-2-5
1
Мобле
27
4
Диарра
39
6
25
Валь
5
75
Жозеф
10
Сбаи
21
14
22
3
Ринг
3
Ринг
22
34
Бойя
25
Гелин
25
Гелин
34
Бойя
30
14
14
30
14
Мафута
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Мафута
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
10
Сбаи
22
22
10
Сбаи
75
Жозеф
7
Саньянг
7
Саньянг
75
Жозеф
Остались в запасе
Амьен
Гренобль
16
Alexis Sauvage
ВР
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
15
Abiezer Jeno
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
15
Abiezer Jeno
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Амьен - Гренобль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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