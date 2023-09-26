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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Аяччо
Амьен - Аяччо: обзор матча 26 сентября 2023
Амьен
26.09.2023, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 8 тур
0 : 0
Завершен
Аяччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Аяччо
Замена
M. Do Couto
️️️️
Ф. Бойя
88'
Желтая карточка
M. Fofana
85'
80'
Замена
B. Touré
️️️️
Й. Тузгар
71'
Замена
T. Strata
️️️️
М. Юсуфф
68'
Желтая карточка
J. Benhaim
68'
Замена
В. Марчетти
️️️️
М. Баррето
67'
Замена
И. Шегра
️️️️
V. Jacob
Замена
O. Gene
️️️️
Ж. Гелин
67'
65'
Желтая карточка
V. Jacob
61'
Желтая карточка
Т. Мангани
Пенальти не реализован!
Л. Мафута
61'
Желтая карточка
Л. Мафута
57'
55'
Желтая карточка
Т. Жаболь-Фолькарелли
35'
Желтая карточка
М. Шано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
17
Mamadou Fofana
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
7
Valentin Jacob
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
19
Yacine Bammou
ЦФ
25
Julien Benhaim
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
77
Berahino Saido
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
10
Ben Touré
ЦФ
4-1-2-3
1
Гютне
11
Уаттара
3
Урогиде
25
Гелин
14
Корчиа
2
Фофана
34
Бойя
17
14
Мафута
9
Кэрролл
50
3-3-1-3
1
20
Юсуфф
21
Авинел
25
Шано
7
26
Жаболь-Фолькарелли
6
Мангани
4
Баррето
7
Тузгар
25
19
34
Бойя
14
14
34
Бойя
25
Гелин
30
30
25
Гелин
20
Юсуфф
23
23
20
Юсуфф
4
Баррето
4
Марчетти
4
Марчетти
4
Баррето
7
21
Шегра
21
Шегра
7
7
Тузгар
10
10
7
Тузгар
Остались в запасе
Амьен
Аяччо
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Амьен - Аяччо
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
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