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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Родез
Дюнкерк - Родез: обзор матча 23 сентября 2023
Дюнкерк
23.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 7 тур
1 : 2
Завершен
Родез
54'
Й. Билинги
16'
Л. Буаде
67'
А. Унтонджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Родез
89'
Замена
J. Chougrani
️️️️
Л. Буаде
89'
Замена
R. Lipinski
️️️️
L. Rajot
78'
Желтая карточка
Л. М'Паси
77'
Замена
Т. Арконт
️️️️
K. Corredor
Замена
M. Guel
️️️️
Й. Билинги
74'
Замена
Á. Orelien
️️️️
R. Boissier
74'
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Унтонджи
Пас отдал
Л. Буаде
67'
Замена
В. Таиби
️️️️
В. Юнусса
67'
Замена
C. Depres
️️️️
А. Унтонджи
Замена
J. Anziani
️️️️
A. Ipiélé
58'
Замена
E. Bardeli
️️️️
T. Keita
58'
ГОЛ! 1:1!
Й. Билинги
Пас отдал
Б. Юссуф
54'
Желтая карточка
H. Gambor
44'
39'
Желтая карточка
С. Ро-Яо
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Буаде
Пас отдал
А. Унтонджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
28
Йохан Билинги
ЦЗ
26
Опа Санганте
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
18
Demba Thiam
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Bradley Danger
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
3
Driss Trichard
ЦЗ
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
17
M. Guel
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
7
Тайрик Арконт
ПВ
25
Clément Depres
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
3-2-2-3
16
82
17
Юссуф
18
26
Санганте
28
Билинги
44
10
27
9
7
2-1-3-4
77
М'Паси
6
Нгуямса
6
23
Юнусса
18
Буаде
5
81
17
Унтонджи
12
6
Ро-Яо
97
Абдалла
27
20
20
27
44
18
18
44
10
10
10
10
28
Билинги
17
17
28
Билинги
18
Буаде
21
21
18
Буаде
5
3
3
5
23
Юнусса
8
Таиби
8
Таиби
23
Юнусса
12
7
Арконт
7
Арконт
12
17
Унтонджи
25
25
17
Унтонджи
Остались в запасе
Дюнкерк
Родез
40
Люка Лавалле
ВР
3
Driss Trichard
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
1
Себастьен Сибуа
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
3
Driss Trichard
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Дюнкерк - Родез
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
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Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
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9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Клуб, игравший в этом сезоне в Лиге чемпионов, может вылететь из Лиги 1
18 мая
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
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17 июня
8
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25 мая
2
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3
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