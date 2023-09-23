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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Валансьен
Амьен - Валансьен: обзор матча 23 сентября 2023
Амьен
23.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 7 тур
0 : 0
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Валансьен
Замена
А. Тапсоба
️️️️
A. Leautey
90'
+1
Замена
M. Fofana
️️️️
K. Kaiboue
90'
+1
84'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
A. Boutoutaou
Желтая карточка
Ф. Бойя
83'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Ж. Гелин
82'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
80'
Желтая карточка
Г. Какута
65'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
M. Do Couto
62'
62'
Замена
N. Venema
️️️️
Э. Юнг
62'
Замена
S. Boudraa
️️️️
I. Hamache
32'
Желтая карточка
I. Hamache
26'
Желтая карточка
Э. Юнг
3'
Желтая карточка
Д. Буату
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Амьен
30
Matthieu Rongier
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
17
Mamadou Fofana
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
6
Саша Бансе
ЦП
7
Sofiane Boudraa
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
14
Nick Venema
ЦФ
14
J. Cuffaut
ЦФ
4-1-2-1-2
16
11
Уаттара
3
Урогиде
25
Гелин
14
Корчиа
2
Фофана
22
14
5
Какута
14
Мафута
50
4-3-3
16
39
Буату
4
5
27
28
Кошта
15
Крузе
23
11
29
Юнг
28
25
Гелин
34
Бойя
34
Бойя
25
Гелин
22
17
17
22
14
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
50
15
Тапсоба
15
Тапсоба
50
11
7
7
11
28
93
Кноккарт
93
Кноккарт
28
29
Юнг
14
14
29
Юнг
Остались в запасе
Амьен
Валансьен
30
Matthieu Rongier
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
6
Саша Бансе
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
30
Matthieu Rongier
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
6
Саша Бансе
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Амьен - Валансьен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
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