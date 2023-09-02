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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Бастия
Гренобль - Бастия: обзор матча 02 сентября 2023
Гренобль
02.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 5 тур
0 : 0
Завершен
Бастия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Бастия
Замена
А. Саньянг
️️️️
Л. Жозеф
81'
Замена
P. Meissa Ba
️️️️
В. Постолачи
81'
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Сбаи
81'
65'
Замена
Ф. Конте
️️️️
M. Alfarela
65'
Замена
K. Djoco
️️️️
J. Maggiotti
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
S. Touray
64'
51'
Желтая карточка
Д. Тавареш
46'
Замена
B. Mbaye
️️️️
Д. Ленар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
22
Saikou Touray
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Бастия
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
25
Baye Mbaye
ЦЗ
7
Florian Bianchini
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
4-1-5
1
Мобле
39
6
Монфрей
4
Диарра
29
Пакье
6
21
10
Сбаи
9
Постолачи
75
Жозеф
22
2-4-5
4
42
Тавареш
5
19
Лубатьер
14
Ленар
66
1
5
4
Бонерт
19
9
22
10
Сильвестр
10
Сильвестр
22
9
Постолачи
5
5
9
Постолачи
10
Сбаи
22
22
10
Сбаи
75
Жозеф
7
Саньянг
7
Саньянг
75
Жозеф
14
Ленар
25
25
14
Ленар
19
31
Конте
31
Конте
19
5
9
9
5
Остались в запасе
Гренобль
Бастия
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
23
Julien Fabri
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
7
Florian Bianchini
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
7
Florian Bianchini
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Гренобль - Бастия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
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