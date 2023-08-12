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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Валансьен
Бастия - Валансьен: обзор матча 12 августа 2023
Бастия
12.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 2 тур
3 : 0
Завершен
Валансьен
40'
Д. Ленар
77'
B. Santelli
90+5'
C. Vincent
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Валансьен
ГОЛ! 3:0!
C. Vincent
Пас отдал
К. Ван Ден Керхоф
90'
+5
Замена
J. Janneh
️️️️
Д. Ленар
85'
84'
Замена
T. Diagouraga
️️️️
A. Boutoutaou
82'
Желтая карточка
A. Linguet
ГОЛ! 2:0!
B. Santelli
Пас отдал
Д. Тавареш
77'
Замена
F. Bianchini
️️️️
K. Djoco
77'
76'
Замена
И. Макалу
️️️️
Д. Бертомье
Замена
C. Vincent
️️️️
J. Maggiotti
65'
Замена
B. Santelli
️️️️
M. Alfarela
64'
51'
Желтая карточка
J. Masson
46'
Замена
I. Hamache
️️️️
S. Boudraa
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленар
Пас отдал
K. Djoco
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
23
Julien Masson
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
7
Sofiane Boudraa
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
12
U. Bonnet
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
25
Baye Mbaye
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
19
Иссуф Макалу
ЦФ
2-4-4
30
Пласид
42
Тавареш
4
3
Ван Ден Керхоф
14
Ленар
25
5
9
4
Бонерт
5
19
4-3-1-2
16
39
Буату
4
27
5
23
15
Крузе
7
15
Бертомье
28
12
14
Ленар
66
66
14
Ленар
5
7
7
5
19
9
9
19
9
7
7
9
28
6
6
28
7
11
11
7
15
Бертомье
19
Макалу
19
Макалу
15
Бертомье
Остались в запасе
Бастия
Валансьен
23
Julien Fabri
ВР
25
Baye Mbaye
ЦЗ
11
Секу Лега
ЦФ
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
14
J. Cuffaut
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
25
Baye Mbaye
ЦЗ
11
Секу Лега
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
13
Jordan Poha
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
14
J. Cuffaut
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Бастия - Валансьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
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