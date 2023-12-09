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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Пиза
Катанцаро - Пиза: обзор матча 09 декабря 2023
Катанцаро
09.12.2023, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 16 тур
2 : 0
Завершен
Пиза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Катанцаро - Пиза
3
2
Всего ударов по воротам
2
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
3
7
Офсайды
2
0
Количество передач
211
341
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
89
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
3
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
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