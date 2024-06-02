Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Вальядолид
Тенерифе - Вальядолид: обзор матча 02 июня 2024
Тенерифе
02.06.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 42 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
79'
Анхель
68'
Х. Амо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Вальядолид
Замена
A. Buñuel
️️️️
J. Mellot
82'
Желтая карточка
Анхель
80'
ГОЛ! 1:1!
Анхель
79'
Замена
Анхель
️️️️
T.
71'
Замена
Х. Сориано
️️️️
T. Nadal
71'
69'
Замена
С. Юрич
️️️️
Х. Санчес
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Амо
61'
Замена
I. Sala
️️️️
А. Негредо
54'
Желтая карточка
Л. Роша
46'
Замена
Л. Роша
️️️️
С. Эскудеро
46'
Замена
С. де ла Хос
️️️️
В. Месегер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
20
Teto
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Луисми Крус
АП
18
Энрик Гальего
(К)
ЦФ
4
José León
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
6
Мончу
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Тенерифе
30
Sergio Padilla
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
37
Airam Guzmán
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Вальядолид
26
Arnau Rafús
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Ануар
ЦП
19
Адриан Арну
ЦФ
92
Isra Sala
ЦФ
3-3-2-2
1
22
Мартинес
24
Амо
22
20
14
Бодигер
14
Корредера
19
Крус
12
Лопес
4
18
Гальего
3-2-2-3
1
Масип
15
Санчес
4
Торрес
2
Оливейра
2
Перес
18
Эскудеро
23
Месегер
6
Мончу
21
Негредо
14
Силла
18
Моро
1
12
Сориано
12
Сориано
1
22
15
15
22
20
9
Анхель
9
Анхель
20
18
Эскудеро
2
Роша
2
Роша
18
Эскудеро
15
Санчес
24
Юрич
24
Юрич
15
Санчес
23
Месегер
17
де ла Хос
17
де ла Хос
23
Месегер
21
Негредо
92
92
21
Негредо
Остались в запасе
Тенерифе
Вальядолид
30
Sergio Padilla
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
37
Airam Guzmán
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
26
Arnau Rafús
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
30
Sergio Padilla
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
37
Airam Guzmán
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Тенерифе - Вальядолид
1
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
7
Офсайды
4
3
Количество передач
429
404
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
Новости команд
Все
Тенерифе
Вальядолид
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+