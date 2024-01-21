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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Эйбар
Уэска - Эйбар: обзор матча 21 января 2024
Уэска
21.01.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 23 тур
2 : 3
Завершен
Эйбар
46'
H. Vallejo
65'
К. Хашимото
37'
Х. Беррокаль
42'
М. Сориано
71'
Стоичков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Эйбар
88'
Замена
Я. Казми
️️️️
Стоичков
88'
Замена
A. Madariaga
️️️️
М. Сориано
Замена
J. Mier
️️️️
Ж. Бласко
80'
Замена
I. Kortajarena
️️️️
К. Хашимото
80'
80'
Замена
J. Yriarte
️️️️
У. Венцедор
80'
Замена
Робер
️️️️
А. Техеро
Замена
С. Обенг
️️️️
E. Lombardo
75'
71'
ГОЛ! 2:3!
Стоичков
Пас отдал
А. Акетче
66'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
К. де ла Фуэнте
ГОЛ! 2:2!
К. Хашимото
65'
62'
Желтая карточка
Стоичков
53'
Желтая карточка
К. де ла Фуэнте
ГОЛ! 1:2!
H. Vallejo
Пас отдал
Х. Муньос
46'
Замена
Ж. Валентин
️️️️
Х. Ньето
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Сориано
Пас отдал
J. Antonio Ríos
37'
ГОЛ! 0:1!
Х. Беррокаль
Пас отдал
А. Акетче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
14
Жерард Валентин
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
3-4-3
25
Фернандес
15
5
Бласко
5
Пулидо
2
Ньето
42
Хашимото
7
23
11
Муньос
80
3
4-3-2-1
13
Зидан
3
23
Техеро
25
Беррокаль
23
Арбилья
12
Венцедор
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
23
де ла Фуэнте
19
Стоичков
42
Хашимото
10
10
42
Хашимото
7
20
Обенг
20
Обенг
7
2
Ньето
14
Валентин
14
Валентин
2
Ньето
5
Бласко
6
6
5
Бласко
23
де ла Фуэнте
22
Гутьеррес
22
Гутьеррес
23
де ла Фуэнте
23
Техеро
3
Робер
3
Робер
23
Техеро
12
Венцедор
15
15
12
Венцедор
21
Сориано
8
8
21
Сориано
19
Стоичков
9
Казми
9
Казми
19
Стоичков
Остались в запасе
Уэска
Эйбар
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Йоель Родригес
ВР
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Уэска - Эйбар
2
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
7
10
Офсайды
2
7
Количество передач
363
477
Сейвы
3
6
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Эль-Алькорас
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