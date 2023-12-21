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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Расинг де Феррол
Вальядолид - Расинг де Феррол: обзор матча 21 декабря 2023
Вальядолид
21.12.2023, четверг, 23:30
Испания. Сегунда, 21 тур
0 : 1
Завершен
Расинг де Феррол
39'
А. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Расинг де Феррол
90'
+5
Желтая карточка
N. Sánchez
84'
Замена
С. Куберо
️️️️
К. Висенте
Замена
Ануар
️️️️
Мончу
83'
80'
Замена
M. Justo
️️️️
Э. Пена
80'
Замена
B. Martínez
️️️️
М. Дельгадо
Замена
И. Санчес
️️️️
Х. Монтиэль
62'
Замена
М. Силла
️️️️
I. Sala
62'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
M. Pozo
61'
Желтая карточка
I. Sala
45'
+8
45'
+3
Желтая карточка
Э. Пена
Замена
Б. Акинсола
️️️️
Р. Моро
40'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
11
Manuel Pozo
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
92
Isra Sala
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
8
Alex López
(К)
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Вальядолид
12
Джон
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Ануар
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
4-1-2-3
1
Масип
18
Эскудеро
22
Бойомо
4
Торрес
2
Перес
24
Юрич
6
Мончу
9
Монтиэль
92
18
Моро
11
2-2-2-4
13
2
Дельмас
14
8
Берналь
8
7
Висенте
8
Пена
15
Кастро
16
Дельгадо
14
Лосада
20
Хименес
6
Мончу
23
Ануар
23
Ануар
6
Мончу
11
29
Кенеди
29
Кенеди
11
9
Монтиэль
10
Санчес
10
Санчес
9
Монтиэль
92
14
Силла
14
Силла
92
18
Моро
30
Акинсола
30
Акинсола
18
Моро
16
Дельгадо
22
22
16
Дельгадо
7
Висенте
2
Куберо
2
Куберо
7
Висенте
8
Пена
9
9
8
Пена
23
23
Остались в запасе
Вальядолид
Расинг де Феррол
12
Джон
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
12
Джон
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Вальядолид - Расинг де Феррол
1
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
12
Офсайды
2
2
Количество передач
462
360
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Хосе Соррилья
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