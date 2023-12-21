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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Картахена
Уэска - Картахена: обзор матча 21 декабря 2023
Уэска
21.12.2023, четверг, 21:00
Испания. Сегунда, 21 тур
3 : 0
Завершен
Картахена
30'
I. Vilarrasa
35'
H. Vallejo
39'
I. Kortajarena
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Картахена
Замена
М. Рико
️️️️
С. Обенг
81'
Замена
Д. Боливар
️️️️
Х. Муньос
81'
80'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
И. Янссон
80'
Замена
Х. Аламо
️️️️
Д. Мусто
Замена
А. Бальбоа
️️️️
Х. Мартинес
72'
Замена
E. Lombardo
️️️️
H. Vallejo
71'
Замена
I. Martos
️️️️
O. Sielva
63'
46'
Замена
М. Рико
️️️️
Г. Верду
ГОЛ! 3:0!
I. Kortajarena
Пас отдал
H. Vallejo
39'
ГОЛ! 2:0!
H. Vallejo
Пас отдал
I. Vilarrasa
35'
32'
Желтая карточка
Х. Фонтан
ГОЛ! 1:0!
I. Vilarrasa
Пас отдал
Х. Муньос
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
31
Juan Sabater
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
8
Луис Муньос
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
31
Fadia Fofana
ЦЗ
32
Alin Serban
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
24
Джони
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
11
Умару Эмбалу
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
3-2-1-4
25
Фернандес
5
Бласко
5
Пулидо
15
10
23
24
Мартинес
3
80
20
Обенг
11
Муньос
3-1-2-1-3
13
Мартинес
4
Алкала
5
Верду
3
Фонтан
6
Аларкон
31
21
Янссон
20
Искьердо
18
Мусто
11
Де Леон
8
Муньос
80
7
7
80
20
Обенг
7
Рико
7
Рико
20
Обенг
24
Мартинес
16
Бальбоа
16
Бальбоа
24
Мартинес
11
Муньос
9
Боливар
9
Боливар
11
Муньос
23
3
3
23
5
Верду
17
Рико
17
Рико
5
Верду
21
Янссон
11
Эмбалу
11
Эмбалу
21
Янссон
18
Мусто
8
Аламо
8
Аламо
18
Мусто
Остались в запасе
Уэска
Картахена
1
Хуан Перес
ВР
31
Fadia Fofana
ЦЗ
32
Alin Serban
ЦЗ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
8
Эктор Эвел
АП
24
Джони
ЛВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
31
Fadia Fofana
ЦЗ
32
Alin Serban
ЦЗ
31
Diego Aznar
ЦФ
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
8
Эктор Эвел
АП
24
Джони
ЛВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Уэска - Картахена
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Количество передач
446
482
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Эль-Алькорас
Новости команд
Все
Уэска
Картахена
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
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