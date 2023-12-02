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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Вальядолид
Леванте - Вальядолид: обзор матча 02 декабря 2023
Леванте
02.12.2023, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 18 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
2'
Д. Гомес
45+4'
П. Мартинес
8'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Вальядолид
Желтая карточка
М. Булдини
90'
+7
Желтая карточка
Г. Кочорашвили
90'
+4
90'
Замена
Г. Энрике
️️️️
Д. Торрес
88'
Пенальти не реализован!
Э. Бойомо
Пенальти не реализован!
Г. Кочорашвили
83'
Замена
Р. Бруге
️️️️
П. Мартинес
81'
Замена
Ó. Clemente
️️️️
Д. Гомес
81'
74'
Замена
Ануар
️️️️
Р. Моро
74'
Замена
Л. Роша
️️️️
С. Эскудеро
68'
Желтая карточка
И. Санчес
Замена
А. Алгобия
️️️️
С. Лосано
56'
Замена
М. Булдини
️️️️
Фабрисио
56'
Желтая карточка
Д. Гомес
45'
+7
45'
+4
Желтая карточка
Ануар
ГОЛ! 2:1!
П. Мартинес
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
Мончу
39'
Замена
I. Bikoue
️️️️
М. Силла
Желтая карточка
А. Муньос
20'
8'
ГОЛ! 1:1!
М. Силла
Пас отдал
Р. Моро
ГОЛ! 1:0!
Д. Гомес
Пас отдал
С. Лосано
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
(К)
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
10
Óscar Clemente
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Вальядолид
12
Джон
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
23
Ануар
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
4-1-3-2
1
Андрес
31
3
Муньос
16
Валье
21
Поштиго
20
Рей
8
Кочорашвили
21
Лосано
18
Мартинес
23
Фабрисио
99
Гомес
4-1-1-2-2
1
Масип
2
Перес
22
Бойомо
4
Торрес
18
Эскудеро
24
Юрич
6
Мончу
10
Санчес
29
Кенеди
14
Силла
18
Моро
99
Гомес
10
10
99
Гомес
21
Лосано
27
Алгобия
27
Алгобия
21
Лосано
18
Мартинес
7
Бруге
7
Бруге
18
Мартинес
23
Фабрисио
9
Булдини
9
Булдини
23
Фабрисио
4
Торрес
13
Энрике
13
Энрике
4
Торрес
18
Эскудеро
2
Роша
2
Роша
18
Эскудеро
18
Моро
23
Ануар
23
Ануар
18
Моро
14
Силла
19
19
14
Силла
Остались в запасе
Леванте
Вальядолид
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
12
Джон
ВР
11
Микаэль Мальса
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
11
Микаэль Мальса
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Леванте - Вальядолид
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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