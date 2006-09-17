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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак-Нальчик
Рубин - Спартак-Нальчик: обзор матча 17 сентября 2006
Рубин
17.09.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
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03.10.2026
Астрахань
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