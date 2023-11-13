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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Картахена
Овьедо - Картахена: обзор матча 13 ноября 2023
Овьедо
13.11.2023, понедельник, 23:00
Испания. Сегунда, 15 тур
1 : 1
Завершен
Картахена
90+7'
П. де ла Фуэнте (П)
2'
И. Калеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Картахена
Желтая карточка
Д. Кальво
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Э. Эвел
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. де ла Фуэнте
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Кико
Желтая карточка
С. Коломбатто
86'
Желтая карточка
Алемао
85'
85'
Желтая карточка
М. Мартинес
Замена
К. Помарес
️️️️
А. Бретонес
82'
82'
Замена
Э. Эвел
️️️️
Д. Мусто
82'
Замена
Г. Верду
️️️️
Х. Искьердо
80'
Желтая карточка
Х. Нарваэс
74'
Желтая карточка
П. Алкала
73'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
А. Ортуньо
Замена
Алемао
️️️️
Борха
67'
Замена
В. Росада
️️️️
Л. Ахиядо
67'
62'
Замена
И. Янссон
️️️️
Х. Карлос
62'
Замена
Х. Аламо
️️️️
М. Рико
55'
Желтая карточка
М. Рико
18'
Желтая карточка
Т. Аларкон
18'
Желтая карточка
И. Калеро
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Калеро
Пас отдал
Т. Аларкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Борха
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
14
Иван Калеро
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
19
Луисми
ЦП
36
Diego Menéndez
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
17
Вити Росада
ПВ
28
Mario Sesé
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Картахена
27
Jose Saldaña
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Эктор Эвел
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Роман
4
Костас
12
Кальво
17
Ахиядо
11
Коломбатто
18
де ла Фуэнте
10
20
Сеоане
6
Камараса
23
Бретонес
17
Борха
4-1-2-1-2
13
Мартинес
4
Алкала
22
Кико
14
Калеро
3
Фонтан
6
Аларкон
17
Рико
22
Карлос
20
Искьердо
9
Ортуньо
18
Мусто
23
Бретонес
15
Помарес
15
Помарес
23
Бретонес
17
Ахиядо
17
Росада
17
Росада
17
Ахиядо
17
Борха
9
Алемао
9
Алемао
17
Борха
20
Искьердо
5
Верду
5
Верду
20
Искьердо
18
Мусто
8
Эвел
8
Эвел
18
Мусто
22
Карлос
21
Янссон
21
Янссон
22
Карлос
9
Ортуньо
12
Нарваэс
12
Нарваэс
9
Ортуньо
17
Рико
8
Аламо
8
Аламо
17
Рико
Остались в запасе
Овьедо
Картахена
1
Quentin Braat
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
19
Луисми
ЦП
36
Diego Menéndez
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Mario Sesé
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
27
Jose Saldaña
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
24
Джони
ЛВ
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
19
Луисми
ЦП
36
Diego Menéndez
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Mario Sesé
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Остались в запасе
27
Jose Saldaña
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
24
Джони
ЛВ
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Овьедо - Картахена
3
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Карлос Тартьере
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