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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Альбасете
Овьедо - Альбасете: обзор матча 13 октября 2023
Овьедо
13.10.2023, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 11 тур
3 : 0
Завершен
Альбасете
48'
П. де ла Фуэнте
53'
Борха
63'
П. де ла Фуэнте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Альбасете
80'
Замена
J. Alonso
️️️️
Х. Сильва
77'
Желтая карточка
Х. Сильва
74'
Замена
А. Пачеко
️️️️
R. Rodriguez
73'
Замена
S. Shashoua
️️️️
М. Фустер
Замена
В. Камараса
️️️️
С. Коломбатто
73'
Замена
С. Касорла
️️️️
Х. Сеоане
64'
Замена
M. Sesé
️️️️
В. Росада
64'
ГОЛ! 3:0!
П. де ла Фуэнте
Пас отдал
Х. Сеоане
63'
56'
Замена
J. García
️️️️
А. Килес
55'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
И. Марин
ГОЛ! 2:0!
Борха
Пас отдал
Д. Костас
53'
ГОЛ! 1:0!
П. де ла Фуэнте
Пас отдал
С. Коломбатто
48'
Замена
П. де ла Фуэнте
️️️️
О. Луэнго
46'
45'
+1
Вторая желтая
А. Родригес
Желтая карточка
Х. Сеоане
38'
24'
Желтая карточка
Л. Олаэчеа
3'
Желтая карточка
А. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
10
Sebas Moyano
ЦП
19
Луисми
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
14
Ману Фустер
ЦП
12
Игинио Марин
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
28
Mario Sesé
ЦФ
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
19
S. Shashoua
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Роман
15
Луэнго
4
Костас
12
Кальво
11
Коломбатто
10
19
Луисми
20
Сеоане
23
Бретонес
17
Росада
17
Борха
2-2-5
13
Альтубе
22
Родригес
33
Сильва
14
Олаэчеа
14
Фустер
2
9
Килес
14
2
Исаак
5
15
Луэнго
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
15
Луэнго
20
Сеоане
8
Касорла
8
Касорла
20
Сеоане
11
Коломбатто
6
Камараса
6
Камараса
11
Коломбатто
17
Росада
28
28
17
Росада
33
Сильва
17
17
33
Сильва
14
6
Пачеко
6
Пачеко
14
14
Фустер
19
19
14
Фустер
12
Марин
30
Эскриче
30
Эскриче
12
Марин
9
Килес
7
7
9
Килес
Остались в запасе
Овьедо
Альбасете
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Bernabé Barragán
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Остались в запасе
13
Bernabé Barragán
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Овьедо - Альбасете
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
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