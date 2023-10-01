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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Бургос
Вальядолид - Бургос: обзор матча 01 октября 2023
Вальядолид
01.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 8 тур
3 : 0
Завершен
Бургос
6'
М. Андре
41'
Мончу
68'
В. Месегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Бургос
Замена
С. де ла Хос
️️️️
И. Санчес
87'
Замена
М. Силла
️️️️
Р. Кенеди
78'
Замена
Ануар
️️️️
Мончу
78'
76'
Замена
А. Родригес
️️️️
K. Appin
Желтая карточка
Л. Роша
74'
Желтая карточка
С. Эскудеро
71'
69'
Желтая карточка
М. Муньос
ГОЛ! 3:0!
В. Месегер
68'
Замена
В. Месегер
️️️️
М. Андре
64'
63'
Замена
J. López-Pinto
️️️️
М. Атьенса
63'
Замена
М. Муньос
️️️️
А. Бермехо
Замена
Л. Роша
️️️️
Р. Моро
63'
53'
Желтая карточка
D. Ojeda
46'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
А. Мартин
ГОЛ! 2:0!
Мончу
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Андре
Пас отдал
Д. Торрес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
12
Джон
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
10
Kevin Appin
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
23
Ануар
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Бургос
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Джон
18
Эскудеро
22
Бойомо
4
Торрес
2
Перес
24
Юрич
6
Мончу
29
Кенеди
10
Санчес
18
Моро
10
Андре
4-2-2-2
13
Каро
17
Гонсалес
24
Савельич
3
Матос
18
10
20
Атьенса
16
Мартин
16
Санчес
95
Бермехо
99
18
Моро
2
Роша
2
Роша
18
Моро
10
Андре
23
Месегер
23
Месегер
10
Андре
6
Мончу
23
Ануар
23
Ануар
6
Мончу
10
Санчес
17
де ла Хос
17
де ла Хос
10
Санчес
29
Кенеди
14
Силла
14
Силла
29
Кенеди
20
Атьенса
11
11
20
Атьенса
10
17
Родригес
17
Родригес
10
95
Бермехо
22
Муньос
22
Муньос
95
Бермехо
16
Мартин
14
Ниньо
14
Ниньо
16
Мартин
Остались в запасе
Вальядолид
Бургос
1
Жорди Масип
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Чуки
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Чуки
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Остались в запасе
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Вальядолид - Бургос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
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