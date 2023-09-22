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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Эйбар
Картахена - Эйбар: обзор матча 22 сентября 2023
Картахена
22.09.2023, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 2
Завершен
Эйбар
47'
Х. Карлос
24'
А. Акетче
65'
Стоичков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Эйбар
89'
Желтая карточка
У. Венцедор
Желтая карточка
У. Эмбалу
86'
85'
Замена
Я. Казми
️️️️
Стоичков
85'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Сориано
Замена
И. Калеро
️️️️
И. Янссон
84'
Замена
I. Ayllon
️️️️
Л. Муньос
82'
74'
Замена
Y. Rahmani
️️️️
Кике
73'
Желтая карточка
J. Corpas
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Х. Нарваэс
71'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Х. Карлос
71'
70'
Желтая карточка
М. Сориано
65'
ГОЛ! 1:2!
Стоичков
Пас отдал
М. Перейра
64'
Замена
J. Corpas
️️️️
А. Акетче
Желтая карточка
Л. Муньос
58'
Красная карточка
Х. Искьердо
57'
56'
Желтая карточка
С. Альварес
ГОЛ! 1:1!
Х. Карлос
Пас отдал
Э. Эвел
47'
27'
Желтая карточка
Стоичков
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Акетче
Пас отдал
К. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
21
Исак Янссон
ЦП
8
Эктор Эвел
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Луис Муньос
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
7
Кике
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
14
Иван Калеро
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Давид Феррейро
ПВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
3-1-3-1-2
13
3
Фонтан
4
Алкала
22
Кико
6
Аларкон
21
Янссон
8
Эвел
22
Карлос
20
Искьердо
12
Нарваэс
8
Муньос
4-2-4
13
Зидан
25
Беррокаль
23
Техеро
22
Гутьеррес
23
Арбилья
6
Альварес
21
Сориано
23
Перейра
47
Акетче
19
Стоичков
7
Кике
21
Янссон
14
Калеро
14
Калеро
21
Янссон
22
Карлос
11
Эмбалу
11
Эмбалу
22
Карлос
8
Муньос
10
10
8
Муньос
12
Нарваэс
9
Ортуньо
9
Ортуньо
12
Нарваэс
21
Сориано
12
Венцедор
12
Венцедор
21
Сориано
47
Акетче
17
17
47
Акетче
7
Кике
19
19
7
Кике
19
Стоичков
9
Казми
9
Казми
19
Стоичков
Остались в запасе
Картахена
Эйбар
13
Марк Мартинес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Картахена - Эйбар
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
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