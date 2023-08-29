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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Ротерхэм
Сток Сити - Ротерхэм: обзор матча 29 августа 2023
Сток Сити
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
6 : 1
Завершен
Ротерхэм
2'
В. Бюргер
18'
Р. Ммае
29'
Д. Лорент
43'
Т. Кэмбелл
55'
Д. Лорент
72'
М. Лери
22'
Ш. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Ротерхэм
Замена
N. Jojić
️️️️
В. Бюргер
73'
ГОЛ! 6:1!
М. Лери
Пас отдал
Д. Лорент
72'
68'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
А. Грин
Замена
S. Sidibe
️️️️
Т. Кэмбелл
64'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Б. Пирсон
58'
Замена
Л. Макнелли
️️️️
Б. Уилмот
58'
56'
Замена
Т. Ивс
️️️️
А. Аппиа
ГОЛ! 5:1!
Д. Лорент
Пас отдал
Т. Кэмбелл
55'
49'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Хагилл
Желтая карточка
Б. Уилмот
47'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Р. Ммае
46'
46'
Замена
О. Рэтбоун
️️️️
Кафу
46'
Замена
Х. Тьехи
️️️️
К. Хамфрис
ГОЛ! 4:1!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Р. Ммае
43'
ГОЛ! 3:1!
Д. Лорент
29'
22'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Кафу
ГОЛ! 2:0!
Р. Ммае
Пас отдал
М. Лери
18'
ГОЛ! 1:0!
В. Бюргер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
8
Райан Ммае
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
88
Кафу
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
31
Sol Sidibe
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
26
Hamish Douglas
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
39
Том Ивс
ЦФ
21
Joshua Kayode
ЦФ
4-3-1-2
1
Бонхэм
5
Роуз
16
Уилмот
14
Тимон
25
Хувер
29
Лорент
4
Пирсон
18
Бюргер
7
Лери
23
Кэмбелл
8
Ммае
3-2-2-2-1
12
Филлипс
5
МакКарт
25
Хамфрис
23
23
Моррисон
15
Брэмолл
88
Кафу
35
28
Аппиа
25
Грин
9
Хагилл
16
Уилмот
15
Макнелли
15
Макнелли
16
Уилмот
23
Кэмбелл
31
31
23
Кэмбелл
18
Бюргер
8
8
18
Бюргер
4
Пирсон
15
Томпсон
15
Томпсон
4
Пирсон
8
Ммае
34
Гэйл
34
Гэйл
8
Ммае
25
Грин
6
Блэкетт
6
Блэкетт
25
Грин
25
Хамфрис
4
Тьехи
4
Тьехи
25
Хамфрис
88
Кафу
20
Рэтбоун
20
Рэтбоун
88
Кафу
9
Хагилл
44
Оньединма
44
Оньединма
9
Хагилл
28
Аппиа
39
Ивс
39
Ивс
28
Аппиа
Остались в запасе
Сток Сити
Ротерхэм
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
26
Hamish Douglas
ЦП
21
Joshua Kayode
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
26
Hamish Douglas
ЦП
21
Joshua Kayode
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Сток Сити - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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